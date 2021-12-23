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«Мариуполь» одержал разгромную победу над «Альтаиром»

«Чайки» забросили шесть безответных шайб в ворота дружковчан
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:35
«Мариуполь» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 23 декабря, «Мариуполь» в рамках восьмого тура хоккейной Суперлиги принимал дружковский «Альтаир».

В первом периоде хозяева открыли счет матча еще до его экватора – на 7-й минуте встречи ворота Богдана Дьяченко распечатал Максим Горечишников. При всех попытках гостей отыграться, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «чаек».

Во второй двадцатиминутке «Мариуполь» только увеличил свой отрыв в счете, отличившись еще дважды. Счет 3:0 на табло установили Никита Зуев и Николай Казаковцев.

В заключительном отрезке встречи команда из Мариуполя довела счет до разгромного, прошив Дьяченко еще три раза – шайбы на счету Элиезера Щербатова, Егора Артамонова и Никиты Милехина.

«Мариуполь» – «Альтаир» 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 Горечишников (Тютченко, Янишевский), 06:34;

2:0 Зуев (Севанькаев, Ружников), 23:41;

3:0 Казаковцев (Твердохлебов, Алексеев, больш.), 37:16;

4:0 Щербатов (Мазур, Артамонов), 45:39;

5:0 Артамонов (Севанькаев), 47:57;

6:0 Милехин (Щербатов, Мазур), 49:46.

«Мариуполь»: Дуве (Трифонов); Декало – Лысенко, Артамонов – Алексеев, Горечишников – Олендаренко, – Зуев; Желнеровский – Твердохлебов – Казаковцев (А), Милехин – Мазур (К) – Щербатов (А), Чердак – Янишевский – Тютченко, Костиков – Ружников – Севанькаев.

«Альтаир»: Дьяченко (Терлецкий); Игнатенко – Раскин, Папуна – Мельник, Терешин – Реснянский; Коренчук (А) – Буценко (К) – Кочетков, Яйлов – Дубский – Ханенко, Трандафилов (А) – Крикля – Сидоренко, Кобиков – Данфорт – Олейник.

Рене Тер Велде
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