«Мариуполь» в домашних стенах переиграл «Кременчуг»
«Мариуполь» расторг контракты с Денисом Короваевым и Виталием Кудриным
Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон
Фото: УХЛ
«Мариуполь» расторг контракт с вратарем Денисом Короваевым и нападающим Виталием Кудриным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Короваев провел 6 матчей, с показателем полезности 92%.
Кудрин присоединился к команде в конце прошлого сезона. В действующем чемпионате сыграл 8 игр и набрал 5 очков, отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, после победы над «Кременчугом» «Мариуполь» поднялся на третье место в турнирной таблице.