«Мариуполь» уничтожил «Днепр» и обошел «Донбасс» в турнирной таблице УХЛ

«Стальные чайки» забросили 8 шайб в ворота коллектива из Херсона

Фото: uhl.ua

В рамках регулярного чемпионата УХЛ «Мариуполь» разгромил «Днепр» 8:1.



«Стальные чайки» контролировали ход матча и по разу отметились в первом и втором периодах – шайбы на счету Николая Казаковцева и Марка Калейниковаса.

В заключительной 20-минутке голы посыпались, как из рога изобилия. За последний период было заброшено 7 шайб – 6 раз отличились игроки хозяев, а шайбу престижа у херсонцев забросил Андрей Русаков.

Отметим, что после победы «Мариуполя» и потери очков «Донбасса» азовцы обошли дончан в турнирной таблице.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – «Днепр» 8:1 (1:0, 1:0, 6:1)

1:0 Казаковцев (Мазур, Благой), 09:15

2:0 Калейниковас (Бабинец), 25:38

3:0 Кудряшов (Тютченко), 44:31

4:0 Милехин (Лысенко), 45:14

4:1 Русаков (Дворник, Алдамжаров), 51:10

5:1 Бабинец (Тютченко), 57:11

6:1, Щербатов (Матусевич, Милехин), 58:03

7:1 Благой (Костиков), 58:12

8:1 Щербатов (Милехин, Чердак), 59:06

«Мариуполь»: Короваев (Дуве); Лызин – Благой – Казаковцев (А), Зуев – Кудряшов, Милёхин – Щербатов (А) – Мазур (К), Декало – Лысенко, Тютченко – Калейниковас – Бабинец, Матусевич – Олендаренко, Костиков – Ружников – Чердак - Янишевский

«Днепр»: Захарченко (Писаренко); Кашевко – Алдамжаров – Хамматов (А), Саврицкий (А) – Ратушный (К), Целогородцев – Кирющенков – Дворник, Кардашов – Панков, Гринкевич – Русаков – Булах, Кругляков – Филимонов, Дуюн – Тищенко, Будько