«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» и добыл первую победу на Kremenchuk Open Cup
«Мариуполь» в огненном ролике представил тизер новой формы
18 сентября «азовцы» сыграют против «Белого Барса»
Фото: facebook.com/hcmariupolofficial
«Мариуполь» накануне старта регулярного чемпионата УХЛ представил видео-тизер новой формы.
18 сентября «азовцы» сыграют против «Белого Барса».
Напомним, сегодня, 17 сентября, новый сезон УХЛ откроется матчем «Донбасс» – «Сокол». Прямую трансляцию смотрите на XSPORT.
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