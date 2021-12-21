«Мариуполь» всухую обыграл «Белый Барс»

Уже после первого периода счет был 3:0

Фото: пресс-служба Мариуполя

«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Хозяева решили исход встречи уже в первом периоде, который завершился со счетом 3:0 в их пользу. Во второй и третьей двадцатиминутках команда Сергея Витера забросила еще три шайбы, установив окончательный счет – 6:0. Хет-трик оформил Элиезер Щербатов.

Таким образом, «Мариуполь» «закрыл» поражение от «Донбасса» и, как минимум, до 22 января сравнялся с дончанами по количеству очков в турнирной таблице.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Мариуполь» – «Белый Барс» 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

1:0 Тютченко (Чердак), 02:13;

2:0 Щербатов (Артамонов, Чердак), 09:38;

3:0 Чердак (Тютченко), 16:35;

4:0 Лысенко (Чердак, Тютченко), 37:06;

5:0 Щербатов (Алексеев, Милехин), 42:34;

6:0 Щербатов (Мазур), 59:24

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Лысенко - Декало, Алексеев - Артамонов, Горечишников - Олендаренко, Зуев; Севанькаев - Твердохлебов - Казаковцев (А), Милехин - Мазур (К) - Щербатов (А), Чердак - Янишевский - Тютченко, Желнеровский - Ружников – Костиков

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Селин - Грицюк, Алексюк (А) - Наливайко, Собко (А); Куцевич (К) - Качан - Геворкян, Микитюк - Брага - Попережай, Собченко - Лесников