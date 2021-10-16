Матч НХЛ на национальном телевидении США впервые прокомментировала женщина. Эмоции после победной шайбы в концовке – бесценны

Лия Хекстолл – настоящая легенда ТВ

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Лия Хекстолл / Фото - facebook.com/HextallLeah

Компания ESPN с нового сезона возобновила сотрудничество с НХЛ. Хоккея на этом национальном канале США не было с 2004 года – с первого постлокаутного сезона главную хоккейную лигу в общеамериканском эфире транслировал другой телегигант – NBC. Правда, большинство матчей будут показаны дополнительными сервисами ESPN, в национальный ээфир попадут только самые статусные и подходящие для трансляции в праймовое время.

Практически сразу после заключения сделки стало известно о подписании контракта между ESPN и Лией Хекстолл, которая уже на протяжении 17 лет комментирует хоккейные матчи. Телеканал впервые начал сотрудничать с женщиной, которая регулярно будет работать на матчах НХЛ.

Лия Хекстолл / Фото - Sportsnet Лия Хекстолл / Фото - Sportsnet

Хекстолл является двоюродной сестрой легендарного вратаря «Филадельфии» и нынешнего генерального менеджера «Питтсбурга» Рона Хекстолла. На хоккейных матчах она работает с 2018 года в качестве основного комментатора, который в эфире отвечает за наблюдение за событиями на льду. Попросту говоря – «гоняет шайбу».

За этот короткий промежуток своей комментаторской карьеры Хекстолл накопила ряд достоижений – стала первой женщиной, прокомментировавшей финал студенческого хоккейного чемпионата NСAA, работавшей в роли основного комментатора матча НХЛ на национальном телевидении – канадском канале Sportsnet, – а теперь уже и получившей постоянную работу комментатора на национальном ESPN.

Фото - MJHL Фото - MJHL

Первым матчем в эфире ESPN, который комментировала Хекстолл, стала игра между «Анахаймом» и «Миннесотой». Встреча держала в напряжении до самого конца, а победную шайбу Маркус Фолиньо забросил за 7 секунд до завершения третьего периода.

Эмоции Хекстолл в этот момент были очень яркими.

Полный обзор матча с комментариями Хекстолл