МЧМ-2022 состоится с ограниченным количеством болельщиков
МЧМ-2022. Чехия – Канада. Видео трансляция
Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT+ и XSPORT.ua
Фото - twitter.com/WorldJuniors
В понедельник, 27 декабря, в матче молодежного чемпионата мира-2022 в элитном дивизионе сборная Чехии сыграет против команды Канады.
Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало — 02:00. Комментатор – Александр Сукманский.
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