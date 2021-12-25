МЧМ-2022 состоится с ограниченным количеством болельщиков
МЧМ-2022. Финляндия – Германия. Видео трансляция
Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT и XSPORT.ua
Фото - twitter.com/WorldJuniors
В воскресенье, 26 декабря, в стартовом матче молодежного чемпионата мира-2022 в элитном дивизионе сборная Финляндии сыграет против команды Германии.
Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало — 21:00. Комментатор – Александр Сукманский.
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