«Металлург» одержал победу над «Авангардом», забросив семь шайб
«Металлург» Мг – «Авангард» – 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)
Шайбы забросили:
0:1 Телегин (Готовец), 01:01
1:1 Карри (Пашнин, Майе), 11:19
1:2 Цегларик (Толчинский, Шарипзянов), 17:11
2:2 Коростелев (Хультстрем, Голдобин), 19:44, ГБ
2:3 Найт (Цегларик, Каски), 31:32, ГБ
3:3 Кошелев (Земченок), 32:20
3:4 Береглазов (Телегин), 34:51
4:4 Никонцев (Неколенко, Голдобин), 36:02
5:4 Чибисов (Зернов, Лайпсик), 39:54, ГБ
6:4 Карпов (Майе, Голдобин), 49:18, ГБ
7:4 Голдобин (Майе, Лайпсик), 57:05
Вратари: Олкинуора – Грубец (Демченко, 49:18)
«Амур» – «Северсталь» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Шайбы забросили:
1:0 Ленц Радан (Файзуллин Данил, Томашек Давид), 05:06
1:1 Гуслистов Никита (Рооба Роберт), 07:13, ГБ
2:1 Терещенко Сергей (Ленц Радан, Томашек Давид), 12:35
2:2 Стенквист Якоб (Рыков Егор), 42:04, ГБ
3:2 Томашек Давид, 56:01
Вратари: Аликин – Шугаев.
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