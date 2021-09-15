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«Металлург» одержал победу над «Авангардом», забросив семь шайб

«Амур» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»
Хоккей КХЛ
20:25
«Металлург» одержал победу над «Авангардом», забросив семь шайб
Фото: Twitter

«Металлург» Мг – «Авангард» – 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) 

Шайбы забросили: 

0:1 Телегин (Готовец), 01:01 

1:1 Карри (Пашнин, Майе), 11:19 

1:2 Цегларик (Толчинский, Шарипзянов), 17:11 

2:2 Коростелев (Хультстрем, Голдобин), 19:44, ГБ 

2:3 Найт (Цегларик, Каски), 31:32, ГБ 

3:3 Кошелев (Земченок), 32:20 

3:4 Береглазов (Телегин), 34:51 

4:4 Никонцев (Неколенко, Голдобин), 36:02 

5:4 Чибисов (Зернов, Лайпсик), 39:54, ГБ

6:4 Карпов (Майе, Голдобин), 49:18, ГБ

7:4 Голдобин (Майе, Лайпсик), 57:05

Вратари: Олкинуора – Грубец (Демченко, 49:18) 

«Амур» – «Северсталь» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) 

Шайбы забросили: 

1:0 Ленц Радан (Файзуллин Данил, Томашек Давид), 05:06 

1:1 Гуслистов Никита (Рооба Роберт), 07:13, ГБ 

2:1 Терещенко Сергей (Ленц Радан, Томашек Давид), 12:35 

2:2 Стенквист Якоб (Рыков Егор), 42:04, ГБ 

3:2 Томашек Давид, 56:01

Вратари: Аликин – Шугаев.

Рене Тер Велде
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Металлург Мг Авангард Амур Северсталь

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