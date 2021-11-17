«Металлург» прервал серию поражений, СКА уступил «Локомотиву»
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Металлург» Магнитогорск – «Амур» 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
0:1 Ленц (Галузин, Любимов), 07:25
0:2 Йордан (Галузин), 18:38, ГБ
1:2 Майе (Лайпсик), 22:01
2:2 Минулин (Карпов, Карри), 26:04
3:2 Голдобин (Хультстрем), 27:50, ГБ
4:2 Коростелев (Минулин), 42:18
5:2 Кошелев (Маклюков), 47:31, ГМ
Вратари: Олкинуора – Аликин
«Автомобилист» – «Нефтехимик» 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
0:1 Шафигуллин, 16:41
1:1 Спунер (Блэкер, Мэйсек), 18:13, ГБ
1:2 Галимов (Шафигуллин), 21:32, ГМ
1:3 Попов (Секстон), 30:10
2:3 Шумаков (Макеев, Гуркин), 51:18, ГБ
2:4 Купцов (Кнот), 52:24
3:4 Да Коста (Принс, Шумаков), 59:25
Вратари: Галкин – Судницин
«Трактор» – «Сибирь» 3:2 ШБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 Основин (Карпухин, Ткачев), 06:17
2:0 Тертышный (Бэйлен, Ткачев), 25:22, ГБ
2:1 Миловзоров (Голубев), 34:11
2:2 Чесалин (Чайковски, Литовченко), 36:22
3:2 Ткачев, 65:00, ШБ
Вратари: Вилл – Сятери
«Динамо» Минск – «Северсталь» 3:4 ШБ (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1)
0:1 Емец (Казаков), 26:18
1:1 Воронин, 32:00
1:2 Тимашов (Колмыков, Шостак), 33:05
2:2 Пышкайло (Теденбю), 37:12
3:2 Бенгтссон (Усов), 39:53
3:3 Вовченко (Тихонов, Кодола), 45:05
3:4 Вовченко, 65:00, ШБ
Вратари: Колосов – Шостак (Шугаев)
«Куньлунь» – «Авангард» 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
0:1 Каски (Цегларик, Толчинский), 26:11, ГБ
0:2 Сошников (Готовец, Толчинский), 48:05
1:2 Челиос, 48:45
1:3 Дедунов (Готовец, Жарков), 56:34
1:4 Грицюк (Найт), 58:22, ПВ
Вратари: Смит – Грубец
СКА – «Локомотив» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 Полунин (Красковский), 04:41
0:2 Полунин (Коршков), 21:35
0:3 Полунин (Красковский), 44:11
1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов), 45:35
Вратари: Юханссон – Паскуале
«Йокерит» – «Адмирал» 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
1:0 Енсен (О Нилл, Лескинен), 06:45
1:1 Обидин (Грачёв), 09:42, ГМ
2:1 О Нилл (Шредер, Фриман), 12:02
3:1 Бьернинен (О Нилл, Грант), 16:27, ГБ
4:1 Юнттила, 59:10
Вратари: Линдбек – Серебряков
ЦСКА – «Динамо» Москва 2:3 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 Панкратов (Светлаков, Нестеров), 18:15
1:1 Шипачев (Миронов, Галиев), 35:42
1:2 Рашевский (О Делл, Линдберг), 54:13
2:2 Окулов (Каменев, Слепышев), 57:57
2:3 О Делл, 65:00, ШБ
Вратари: Федотов - Бочаров
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