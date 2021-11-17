«Металлург» прервал серию поражений, СКА уступил «Локомотиву»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 5
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Шеллефтео - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:00 Клагенфурт - Лександс 4:0 Окончен
20:00 Векше - Таппара 2:2 Окончен
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда 1:10 Окончен
20:30 Больцано - Лукко Раума 1:3 Окончен
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен 2:4 Окончен
21:05 Цюрих - Регле 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:1 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Сокол 2:4 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 8:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (15 событий из 23) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург 3:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:0 Окончен
19:00 Днепр - Донбасс 1:3 Окончен
Хоккей (5 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован

«Металлург» прервал серию поражений, СКА уступил «Локомотиву»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
22:54
«Металлург» прервал серию поражений, СКА уступил «Локомотиву»
Фото: пресс-служба Металлурга

КХЛ. Регулярный чемпионат:

«Металлург» Магнитогорск – «Амур» 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

0:1 Ленц (Галузин, Любимов), 07:25

0:2 Йордан (Галузин), 18:38, ГБ

1:2 Майе (Лайпсик), 22:01

2:2 Минулин (Карпов, Карри), 26:04

3:2 Голдобин (Хультстрем), 27:50, ГБ

4:2 Коростелев (Минулин), 42:18

5:2 Кошелев (Маклюков), 47:31, ГМ

Вратари: Олкинуора – Аликин

«Автомобилист» – «Нефтехимик» 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

0:1 Шафигуллин, 16:41

1:1 Спунер (Блэкер, Мэйсек), 18:13, ГБ

1:2 Галимов (Шафигуллин), 21:32, ГМ

1:3 Попов (Секстон), 30:10

2:3 Шумаков (Макеев, Гуркин), 51:18, ГБ

2:4 Купцов (Кнот), 52:24

3:4 Да Коста (Принс, Шумаков), 59:25

Вратари: Галкин – Судницин

«Трактор» – «Сибирь» 3:2 ШБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 Основин (Карпухин, Ткачев), 06:17

2:0 Тертышный (Бэйлен, Ткачев), 25:22, ГБ

2:1 Миловзоров (Голубев), 34:11

2:2 Чесалин (Чайковски, Литовченко), 36:22

3:2 Ткачев, 65:00, ШБ

Вратари: Вилл – Сятери

«Динамо» Минск – «Северсталь» 3:4 ШБ (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

0:1 Емец (Казаков), 26:18

1:1 Воронин, 32:00

1:2 Тимашов (Колмыков, Шостак), 33:05

2:2 Пышкайло (Теденбю), 37:12

3:2 Бенгтссон (Усов), 39:53

3:3 Вовченко (Тихонов, Кодола), 45:05

3:4 Вовченко, 65:00, ШБ

Вратари: Колосов – Шостак (Шугаев)

«Куньлунь» – «Авангард» 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

0:1 Каски (Цегларик, Толчинский), 26:11, ГБ

0:2 Сошников (Готовец, Толчинский), 48:05

1:2 Челиос, 48:45

1:3 Дедунов (Готовец, Жарков), 56:34

1:4 Грицюк (Найт), 58:22, ПВ

Вратари: Смит – Грубец

СКА – «Локомотив» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Полунин (Красковский), 04:41

0:2 Полунин (Коршков), 21:35

0:3 Полунин (Красковский), 44:11

1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов), 45:35

Вратари: Юханссон – Паскуале

«Йокерит» – «Адмирал» 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

1:0 Енсен (О Нилл, Лескинен), 06:45

1:1 Обидин (Грачёв), 09:42, ГМ

2:1 О Нилл (Шредер, Фриман), 12:02

3:1 Бьернинен (О Нилл, Грант), 16:27, ГБ

4:1 Юнттила, 59:10

Вратари: Линдбек – Серебряков

ЦСКА – «Динамо» Москва 2:3 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 Панкратов (Светлаков, Нестеров), 18:15

1:1 Шипачев (Миронов, Галиев), 35:42

1:2 Рашевский (О Делл, Линдберг), 54:13

2:2 Окулов (Каменев, Слепышев), 57:57

2:3 О Делл, 65:00, ШБ

Вратари: Федотов - Бочаров

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

«Металлург» прервал серию поражений, СКА уступил «Локомотиву»
«Металлург» прервал серию поражений, СКА уступил «Локомотиву»
КХЛ
22:54
«Донбасс» в третий раз в сезоне обыграл «Днепр»
«Донбасс» в третий раз в сезоне обыграл «Днепр»
УХЛ
21:19
«Кременчуг» выиграл у «Мариуполя» в серии буллитов
«Кременчуг» выиграл у «Мариуполя» в серии буллитов
УХЛ
20:56
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
Лига чемпионов
19:58
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ
18:19
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ
18:19
Гендир «Донбасс»: «Решение Дисциплинарного комитета ФХУ является неправомерным и нарушает трудовое законодательство Украины»
Гендир «Донбасс»: «Решение Дисциплинарного комитета ФХУ является неправомерным и нарушает трудовое законодательство Украины»
УХЛ
16:58
ХК «Краматорськ» направив звернення до Федерації хокею України
ХК «Краматорськ» направив звернення до Федерації хокею України
УХЛ
16:04
Решение Дисциплинарного комитета ФХУ нарушает трудовое законодательство Украины
Решение Дисциплинарного комитета ФХУ нарушает трудовое законодательство Украины
УХЛ
15:14
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
65
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости