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Микульчик: «Молодцы, что сыграли на ноль и помогли вратарям»

Наставник «Донбасса» – о победе над «Краматорском»
Хоккей УХЛ
08:41
Микульчик: «Молодцы, что сыграли на ноль и помогли вратарям»
Павел Микульчик / Фото - УХЛ
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик поделился эмоциями после выездной победы своей команды в матче 12-го тура УХЛ против «Краматорска» (6:0)

Цитирует белорусского специалиста пресс-служба УХЛ.

«Игра получилась интересной. Ребята молодчики – отработали по заданию. Два периода вообще здорово отыграли, а в третьем уже расслабились, пошли ненужные удаления и потери. Но молодцы, что сыграли на ноль и помогли вратарям. Да и вратари сегодня хорошо отработали. Сегодня все молодцы – отработали, как одна команда. Почему было много удалений? Начали лишнее себе позволять – лишние передачи, лишние потери. Счет позволял, поэтому перестали работать».


Напомним, «Донбасс» по потерянным очкам находится на втором месте в турнирной таблице УХЛ.
Владимир Кириченко
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Павел Микульчик Донбасс ХК Краматорск

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