Микульчик: «Мы все отдали в Лиге чемпионов – отсюда недостаток сил и эмоций, а также травмы»
Микульчик: «Молодцы, что сыграли на ноль и помогли вратарям»
Наставник «Донбасса» – о победе над «Краматорском»
Павел Микульчик / Фото - УХЛГлавный тренер «Донбасса» Павел Микульчик поделился эмоциями после выездной победы своей команды в матче 12-го тура УХЛ против «Краматорска» (6:0).
Цитирует белорусского специалиста пресс-служба УХЛ.
«Игра получилась интересной. Ребята молодчики – отработали по заданию. Два периода вообще здорово отыграли, а в третьем уже расслабились, пошли ненужные удаления и потери. Но молодцы, что сыграли на ноль и помогли вратарям. Да и вратари сегодня хорошо отработали. Сегодня все молодцы – отработали, как одна команда. Почему было много удалений? Начали лишнее себе позволять – лишние передачи, лишние потери. Счет позволял, поэтому перестали работать».
Напомним, «Донбасс» по потерянным очкам находится на втором месте в турнирной таблице УХЛ.