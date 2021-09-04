Микульчик: «Не хватает опыта выступлений на таком уровне»

Главный тренер «Донбасса» – о первом матче в Хоккейной лиге чемпионов

Павел Микульчик / фото - hcdonbass.com

Хоккейный клуб «Донбасс» стартовал в Хоккейной лиге чемпионов. После дебютного матча с действующим чемпионом Дании «Рунгстедом», главный тренер донецкой команды Павел Микульчик дал оценку игре своих подопечных, рассказал о переломном моменте в матче и поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Игра оставила приятные впечатления. Ребята начали хорошо, было предостаточно хороших моментов, нужно было забить гол. Может тогда бы и игра удачно сложилась. Было много времени в большинстве, до этого этот компонент работал, но сегодня спецбригады не сумели забросить, хотя были моменты и «5 на 4», и «5 на 3». Много лишних передач. Надо отдать должное противнику, здорово сыграл вратарь, здорово оборонялись, ложились под шайбы, где-то агрессивно нас накрывали. Но и у нас было много хороших моментов, но и где-то не очень хороших, можно было попроще сыграть.

– Поздравляю вас с первыми очками в Лиге чемпионов, все-таки, против вас играл чемпион Дании. Кроме реализации большинства, что еще нужно менять, например в игре вашей команды «5 на 5»?

– Нам не хватает опыта выступлений на таком уровне. Чемпионат Украины, товарищеские турниры это все равно не то. Здесь чувствовалось, что есть волнение у ребят. В каких-то моментах ребята переигрывали - нужно было сыграть по-простому, где-то моментами просто не хватило мастерства. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

– В чем причина, что команда в первом периоде сыграла лучше, чем во втором и третьем?

– Тут, я бы сказал, был переломный момент, когда играли «5 на 3» и не забили, у соперника, который выстоял «3 на 5», после этого появляется больше мотивации. У нас после этого момента, я считаю, ключевого в этой игре, все немножко пошло не по сценарию. Нужно доигрывать каждый момент до конца и не выключаться, тогда все будет хорошо.

– Когда вы сказали о том, что нужно было вовремя забить вы имели ввиду первый период?

– В первом периоде было предостаточно моментов, были выходы «1 в 0», которые нужно было реализовывать и тогда, возможно, все бы сложилось по-другому.

– Что случилось во втором периоде?

– Это большинство «5 на 3», о котором я говорил, нас немножко надломило. Пошла суета, противник забил гол и у нас в команде начался мандраж. К третьим периоду успокоили ребят и взяли игру под свой контроль.

– Команда не забила ни одного буллита, будет ли работа над этим компонентом?

– Мы работаем над этим. Тут снова нужно отдать должное вратарю соперников, он здорово сегодня отыграл. Было достаточно моментов, когда он реально выручал.

Отмечу, что лед готовился в последний момент, он еще не идеальный, к которому мы привыкли.

– Как вам поддержка трибун?

– Спасибо болельщикам. Полные трибуны, которые поддерживали и гнали нас - мы старались отработать по-максимуму, но где-то нам не хватило. Спасибо за поддержку, будем рады видеть болельщиков на следующей игре. Мы приложим все наши силы, чтобы следующий результат был положительный.

– Вы уже видите перестановки в пятерках перед следующей игрой?

– Будут перестановки, но небольшие. Мы сейчас отдохнем, завтра на тренировке обсудим, над чем-то еще поработаем.

– Как вам игра Андрея Макарова?

– Хорошо отработал, к нему претензий минимум. Правильно говорят, что буллиты – это лотерея. Это тяжело, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Вратари двух команд здорово отыграли.

– Как команда будет настраиваться на игру с «Руаном»?

– Хорошая команда, быстрая. Мы их будем разбирать, смотреть и готовиться. Будем ждать хорошей игры.

Напомним, что уже 5 сентября «Донбасс» сыграет свой второй матч в хоккейной Лиге Чемпионов. Соперником дончан станет французский «Руан». Начало матча – в 17:00, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.