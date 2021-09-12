Микульчик: «Отработай весь матч, как в третьем периоде – был бы и результат»
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик в послематчевом комментарии поделился мнением о четвертом матче в Лиге чемпионов, в котором они в гостях сыграли с «Рунгстедом» (3:4 ОТ):
Как и до этого говорю, что нам не хватает опыта выступления в Лиге чемпионов. Совсем другие команды, совсем другой уровень – это и сказывается. Два периода не могли найти свою игру. Ребята третий здорово отработали – могли в нем решить все задачи. Где-то не хватило опыта, где-то везения, может, не хватило.
Забили в большинстве, слава богу. Должны были в третьей 20-минутке в двух моментах забивать. Реализуй один из них – выиграли бы матч. Есть над чем работать.
Позитива мало. Два периода долго раскачивались, не могли найти свою игру. Доволен только третьим периодом. Отработай так весь матч, тогда был бы и результат.
Я бы не сказал, что если «Клагенфурт» решил задачу выхода из группы, будет легче или сложнее. Нужно к каждой игре подходить отдельно. Должна быть мотивация у ребят, будут настроены – можно любого соперника обыгрывать. Сильного, слабого. Лишь бы подойти с хорошей мотивацией к игре.
Начало чемпионата УХЛ поможет. Мы все в одинаковых условиях, у них тоже начинается первенство Австрии.
Напомним, что в Киеве украинцы уступили датчанам в серии буллитов (2:3 Б).
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