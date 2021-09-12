Микульчик: «Отработай весь матч, как в третьем периоде – был бы и результат»

Павел Микульчик / Фото: пресс-служба «Донбасса»

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик в послематчевом комментарии поделился мнением о четвертом матче в Лиге чемпионов, в котором они в гостях сыграли с «Рунгстедом» (3:4 ОТ):



Забили в большинстве, слава богу. Должны были в третьей 20-минутке в двух моментах забивать. Реализуй один из них – выиграли бы матч. Есть над чем работать.

Позитива мало. Два периода долго раскачивались, не могли найти свою игру. Доволен только третьим периодом. Отработай так весь матч, тогда был бы и результат.

Я бы не сказал, что если «Клагенфурт» решил задачу выхода из группы, будет легче или сложнее. Нужно к каждой игре подходить отдельно. Должна быть мотивация у ребят, будут настроены – можно любого соперника обыгрывать. Сильного, слабого. Лишь бы подойти с хорошей мотивацией к игре.

Начало чемпионата УХЛ поможет. Мы все в одинаковых условиях, у них тоже начинается первенство Австрии.