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Микульчик: «К матчу с «Руаном подошли очень ответственно»

Наставник «Донбасса» – о победе во втором домашнем поединке Лиги чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
09:17
Микульчик: «К матчу с «Руаном подошли очень ответственно»
Павел Микульчик / Фото - hcdonbass
Главный тренер донецкого «Донбасса» Павел Микульчик поделился эмоциями после победы своей команды над французским «Руаном» во втором домашнем матче Лиги чемпионов.

Цитирует наставника официальный сайт действующего чемпиона Украины.

«Обратили внимание на ведущих игроков соперника, у них есть хорошие канадцы, хорошее звено. Попросили поплотнее с ними сыграть. Также обратили внимание, что в последней игре не хватило возврата назад, были провалы в игре на пятаке. Еще уделили внимание большинству, но сегодня, опять же, оно не сработало. Есть над чем работать. Мы постарались полностью разобрать их игру. Посмотрели, как они играют в большинстве и меньшинстве, выходы. У нас сегодня не было утренней раскатки, вместо этого было собрание по этой игре, поэтому подошли очень ответственно к этому матчу. Все что можно – разобрали их полностью. Завтра у ребят выходной день. Этого достаточно, чтобы восстановиться. Я уже говорил, что мы неплохо поработали в августе. Надеюсь, что это нам пригодится в следующих играх».


Благодаря этой победе «Донбасс» набрал уже 4 очка на евроарене и возглавил группу G. Напомним, в первом матче дончане уступили «Рунгстеду».
Владимир Кириченко
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