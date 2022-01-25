«Миннесота» с непристойным счетом разгромила «Монреаль» и другие результаты
НХЛ. Регулярный чемпионат:
Вашингтон – Вегас 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 – 26 Амадио (Хауден).
Филадельфия – Даллас 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 – 18 Хинтц (Робертсон),
1:1 – 33 Проворов (Браун, Конекны),
1:2 – 57 Петерсон (Сутер, Радулов),
1:3 – 59 Павелски (Линделль, Хинтц).
Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 3:2)
1:0 – 20 Крайдер (Панарин, Фокс),
1:1 – 32 Лизотт (Мур, Андерсон),
1:2 – 40 Иафалло (Кемпе, Копитар),
2:2 – 55 Гудроу (Строум, Панарин).
Бостон – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
0:1 – 10 Грант (Линдхольм, Гецлаф),
0:2 – 22 Лундстрем (Линдхольм),
1:2 – 28 Пастрняк (Фолиньо, Носек),
1:3 – 32 Гецлаф (Линдхольм, Ракелль),
2:3 – 36 Холл (Бержерон, Маршанд),
2:4 – 47 Терри (Фаулер, Шаттенкирк),
2:5 – 51 Патерин (Ракелль, Зеграс),
3:5 – 57 Хаула (Пастрняк, Райлли).
Миннесота – Монреаль 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)
0:1 – 2 Хоффман (Петри, Дофен),
1:1 – 4 Сперджен (Гринуэй, Голигоски),
2:1 – 10 Фолиньо (Меррилл, Гринуэй),
3:1 – 25 Дьюар (Голигоски, Штурм),
4:1 – 25 Штурм (Сперджен, Дьюар),
5:1 – 40 Зукарелло-Асен (Капризов),
5:2 – 45 Питлик (Эванс, Пакетт),
6:2 – 47 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов),
7:2 – 51 Джорди Бенн (Фиала, Штурм),
8:2 – 56 Фиала (Болди, Годро).
Калгари – Сент-Луис 7:1 (3:1, 4:0, 0:0, 0:0)
0:1 – 6 Бозак (Костин, Сундквист),
1:1 – 7 Задоров (Гадбрэнсон, Ткачак),
2:1 – 13 Танев (Годро),
3:1 – 16 Линдхольм (Ткачак, Годро),
4:1 – 24 Монахан (Андерссон, Ткачак),
5:1 – 35 Колман (Льюис, Баклунд),
6:1 – 37 Ружичка (Годро, Ткачак),
7:1 – 40 Годро (Задоров, Ткачак).
Колорадо – Чикаго 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 32 Кадри (Макар, Маккиннон),
2:0 – 47 Рантанен (Тэйвс, Ландескуг).