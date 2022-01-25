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03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
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«Миннесота» с непристойным счетом разгромила «Монреаль» и другие результаты

«Рейнджерс» в серии буллитов выиграл у «Лос-Анджелеса»
Хоккей НХЛ
08:07
«Миннесота» с непристойным счетом разгромила «Монреаль» и другие результаты
Фото: BoringBuzz

НХЛ. Регулярный чемпионат:

Вашингтон – Вегас 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 – 26 Амадио (Хауден).

Филадельфия – Даллас 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 – 18 Хинтц (Робертсон),

1:1 – 33 Проворов (Браун, Конекны),

1:2 – 57 Петерсон (Сутер, Радулов),

1:3 – 59 Павелски (Линделль, Хинтц).

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 3:2)

1:0 – 20 Крайдер (Панарин, Фокс),

1:1 – 32 Лизотт (Мур, Андерсон),

1:2 – 40 Иафалло (Кемпе, Копитар),

2:2 – 55 Гудроу (Строум, Панарин).

Бостон – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

0:1 – 10 Грант (Линдхольм, Гецлаф),

0:2 – 22 Лундстрем (Линдхольм),

1:2 – 28 Пастрняк (Фолиньо, Носек),

1:3 – 32 Гецлаф (Линдхольм, Ракелль),

2:3 – 36 Холл (Бержерон, Маршанд),

2:4 – 47 Терри (Фаулер, Шаттенкирк),

2:5 – 51 Патерин (Ракелль, Зеграс),

3:5 – 57 Хаула (Пастрняк, Райлли).

Миннесота – Монреаль 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

0:1 – 2 Хоффман (Петри, Дофен),

1:1 – 4 Сперджен (Гринуэй, Голигоски),

2:1 – 10 Фолиньо (Меррилл, Гринуэй),

3:1 – 25 Дьюар (Голигоски, Штурм),

4:1 – 25 Штурм (Сперджен, Дьюар),

5:1 – 40 Зукарелло-Асен (Капризов),

5:2 – 45 Питлик (Эванс, Пакетт),

6:2 – 47 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов),

7:2 – 51 Джорди Бенн (Фиала, Штурм),

8:2 – 56 Фиала (Болди, Годро).

Калгари – Сент-Луис 7:1 (3:1, 4:0, 0:0, 0:0)

0:1 – 6 Бозак (Костин, Сундквист),

1:1 – 7 Задоров (Гадбрэнсон, Ткачак),

2:1 – 13 Танев (Годро),

3:1 – 16 Линдхольм (Ткачак, Годро),

4:1 – 24 Монахан (Андерссон, Ткачак),

5:1 – 35 Колман (Льюис, Баклунд),

6:1 – 37 Ружичка (Годро, Ткачак),

7:1 – 40 Годро (Задоров, Ткачак).

Колорадо – Чикаго 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 32 Кадри (Макар, Маккиннон),

2:0 – 47 Рантанен (Тэйвс, Ландескуг).

Сергей Остапенко
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