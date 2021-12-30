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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
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Молодежный чемпионат мира могут перенести на лето 2022 года

О месте проведения турнира станет известно позже
Хоккей МЧМ-2022
07:39
Молодежный чемпионат мира могут перенести на лето 2022 года
МЧМ-2022 / Фото - habseyesontheprize.com
Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея намерен провести молодежный чемпионат мира-2022 летом следующего года. 

Других вариантов, кроме отмены, не было? Например, перенос турнира?

«Мы отменили текущий турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились».


«Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаемся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022».


Значит ли это, что уже сыгранные матчи или игры, где были засчитаны технические поражения, сыграют заново?

«Да. Было несколько положительных случаев, пришлось отменить три матча. Это ничего не значит. Целостность турнира была нарушена, из соображений безопасности игроков мы решили, что надо провести МЧМ по-настоящему. Он этого заслуживает. Хоккей отличный, но ситуация с омикроном неутешительна. Мы предпочли закончить турнир сейчас, будем разрабатывать предложение для всех федераций с новыми датами».


В Канаде?

«На данный момент его определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план».


Игроки, которым исполнится 20 лет к началу МЧМ, смогут там сыграть?

«Да, ведь турнир пройдет в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело».


«Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения еще идут. Главное, он состоится в этом году, так что составы будут те же».


Те же составы, то есть командам будет нельзя менять состав?

«Конечно, составы можно будет менять».


МЧМ пройдет в «пузыре»?

«Пока не знаю. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь, думаем, что ситуация к тому времени улучшится. Но каждый раз думаем, что скоро все станет лучше, но не становится».


Напомним, причиной отмены МЧМ-2022 стал ряд участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.
Владимир Кириченко
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Люк Тардиф коронавирус

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