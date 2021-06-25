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«Монреаль» в овертайме обыграл «Вегас» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

В матче за трофей канадцы встретятся с победителем пары «Тампа» – «Айлендерс»
Хоккей НХЛ
07:26
«Монреаль» в овертайме обыграл «Вегас» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
Фото: Getty Images

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал

«Монреаль» – «Вегас» 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Счет в серии – 4:2

Шайбы:

1:0 Уэбер (), 14:06 ГБ

1:1 Смит (Карлссон, Теодор), 14:54

2:1 Кауфилд (Петри, Эдмундсон), 29:36

2:2 Мартинес (Карлссон, Пьетранжело), 41:08

3:2 Лехконен (Галлахер, Дано), 61:39

Вратари: Прайс – Ленер

Олег Шумейко-младший
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Теги

Монреаль Канадиенс Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли

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