«Айлендерс» перевели серию с «Тампой» в седьмой матч
«Монреаль» в овертайме обыграл «Вегас» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
В матче за трофей канадцы встретятся с победителем пары «Тампа» – «Айлендерс»
Фото: Getty Images
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
«Монреаль» – «Вегас» 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Счет в серии – 4:2
Шайбы:
1:0 Уэбер (), 14:06 ГБ
1:1 Смит (Карлссон, Теодор), 14:54
2:1 Кауфилд (Петри, Эдмундсон), 29:36
2:2 Мартинес (Карлссон, Пьетранжело), 41:08
3:2 Лехконен (Галлахер, Дано), 61:39
Вратари: Прайс – Ленер
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