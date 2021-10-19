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НХЛ. «Филадельфия» разгромила «Сиэтл», «Сент-Луис» и «Аризона» выдали фееричный матч с 11-ю шайбами

«Рейнджерс» и «Анахайм» одержали победы в овертайме
Хоккей НХЛ
07:48
НХЛ. «Филадельфия» разгромила «Сиэтл», «Сент-Луис» и «Аризона» выдали фееричный матч с 11-ю шайбами
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Рейнджерс» 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Зибанежад () 13:49

1:1 Бантинг (Таварес, Райлли) 21:36

1:2 Панарин (Зибанежад) 63:48

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Шестеркин.

«Филадельфия» – «Сиэтл» 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Жиру (Конекны) 09:18

2:0 Конекны (Йэндл) 12:12

3:0 Брассар (Сэнхайм, Браун) 14:36

4:0 Эллис (Фараби, Брассар) 27:10

5:0 Браун (Линдблум, ван Римсдайк) 28:49

5:1 Соуси (Донской, Макканн) 37:14

6:1 Фараби (Брассар, Эткинсон) 45:25

Вратари: Харт 23/24 – Грубауэр (Дриеджер).

«Калгари» – «Анахайм» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Колман (Годро) 07:43

1:1 Фаулер (Терри, Шаттенкирк) ГБ 15:56

2:1 Линдхольм (Андерссон, Годро) 23:52

2:2 Ракелль (Махура, Хенрик) 52:55

2:3 Дрисдейл (Терри) 63:26

Вратари: Маркстрем – Гибсон.

«Аризона» – «Сент-Луис» 4:7 (1:1, 1:5, 2:1)

Шайбы:

1:0 Келлер (Гостисбеер, Кессел) ГБ 05:26

1:1 Бучневич (Крюг, Кайру) 07:05

2:1 Крауз (Гостисбеер, Кессел) 23:58

2:2 Фолк (Бозак, Кайру) ГБ 31:10

2:3 Кайру () 32:46

2:4 Костин (Фолк, Томас) 34:40

2:5 Костин (Бортуццо, Нейборс) 35:27

2:6 Кайру (Уолмэн, О′Райлли) 36:17

3:6 Фишер (Гостисбеер, Келлер) 45:25

4:6 Любушкин (Кессел, Бойд) 48:23

4:7 Барбашев (Тарасенко, Томас) 52:25

Вратари: Хаттон (Веймелка) – Биннингтон.

Олег Шумейко-младший
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