НХЛ. «Филадельфия» разгромила «Сиэтл», «Сент-Луис» и «Аризона» выдали фееричный матч с 11-ю шайбами
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Рейнджерс» 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Зибанежад () 13:49
1:1 Бантинг (Таварес, Райлли) 21:36
1:2 Панарин (Зибанежад) 63:48
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Шестеркин.
«Филадельфия» – «Сиэтл» 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Жиру (Конекны) 09:18
2:0 Конекны (Йэндл) 12:12
3:0 Брассар (Сэнхайм, Браун) 14:36
4:0 Эллис (Фараби, Брассар) 27:10
5:0 Браун (Линдблум, ван Римсдайк) 28:49
5:1 Соуси (Донской, Макканн) 37:14
6:1 Фараби (Брассар, Эткинсон) 45:25
Вратари: Харт 23/24 – Грубауэр (Дриеджер).
«Калгари» – «Анахайм» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Колман (Годро) 07:43
1:1 Фаулер (Терри, Шаттенкирк) ГБ 15:56
2:1 Линдхольм (Андерссон, Годро) 23:52
2:2 Ракелль (Махура, Хенрик) 52:55
2:3 Дрисдейл (Терри) 63:26
Вратари: Маркстрем – Гибсон.
«Аризона» – «Сент-Луис» 4:7 (1:1, 1:5, 2:1)
Шайбы:
1:0 Келлер (Гостисбеер, Кессел) ГБ 05:26
1:1 Бучневич (Крюг, Кайру) 07:05
2:1 Крауз (Гостисбеер, Кессел) 23:58
2:2 Фолк (Бозак, Кайру) ГБ 31:10
2:3 Кайру () 32:46
2:4 Костин (Фолк, Томас) 34:40
2:5 Костин (Бортуццо, Нейборс) 35:27
2:6 Кайру (Уолмэн, О′Райлли) 36:17
3:6 Фишер (Гостисбеер, Келлер) 45:25
4:6 Любушкин (Кессел, Бойд) 48:23
4:7 Барбашев (Тарасенко, Томас) 52:25
Вратари: Хаттон (Веймелка) – Биннингтон.
Комментарии 0