«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» – «Детройт» 3:0 2:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Сузуки (Петри, Тоффоли), 2:06
2:0 Андерсон (Галлахер, Сузуки), 9:18
3:0 Галлахер (Сузуки, Тоффоли), 17:59
Вратари: Аллен – Неделькович.
«Торонто» – «Вегас» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Марнер (Керфут, Таварес), 11:31
2:0 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер), 22:59
3:0 Мэттьюс (Марнер, Райлли), 39:15
4:0 В. Нюландер (Броди, Бантинг), 42:43
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Ленер.
«Филадельфия» – «Аризона» 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Шайбы:
1:0 Кутюрье (Конекны, Жиру), 46:54
2:0 Лотон (ван Римсдайк, Дж. Браун), 57:51
3:0 Жиру (Кутюрье, Санхейм), 58:23, ПВ
Вратари: Харт — Веймелка
«Виннипег» – «Даллас» 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Штястны (Больё, Элерс) 10:29
1:1 Бенн (Сегин) 16:16
2:1 Моррисси (Шмидт, Уилер) 20:32 ГБ
3:1 Дюбуа (Шайфли, Шмидт) 27:23 ГБ
3:2 Робертсон (Радулов, Павелски) 49:37 ГБ
3:3 Сегин (Клингберг, Керо) 53:16
4:3 Шайфли 65:00 ПБ
Вратари: Комри – Холтби
«Миннесота» – «Оттава» 5:4 (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) 03:57
2:0 Эддисон (Капризов, Меррилл) 04:24
2:1 Пол (Браун, Форментон) 10:48
3:1 Штурм (Куликов, Фиала) 13:35
3:2 Батерсон (Дель Зотто, Норрис) 22:12
3:3 Норрис (Батерсон, Штюцле) 23:23 ГБ
3:4 Тирни (Эннис, Дель Зотто) 27:48
4:4 Фолиньо (Дамба, Бродин) 30:10 ГБ
5:4 Капризов (Фиала) 62:02
Вратари: Тэлбот – Гувставссон
«Калгари» – «Нэшвилл» 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Канин (Джохансен, Каррье), 10:11
1:1 Ткачак (Линдхольм, Монахан), 11:49 ГБ
1:2 Форсберг (Гранлунд, Дюшен), 18:37
2:2 Шилингтон (Манджипани, Танев), 43:20
2:3 Дюшен (Экхольм, Гранлунд), 91:37
Вратари: Маркстрем – Сарос.
«Анахайм» – «Нью-Джерси» 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Гецлаф (Леттьери, Фаулер), 12:05
2:0 Терри (Шаттенкирк, Гецлаф), 23:48 ГБ
3:0 Терри (Гецлаф), 43:38
4:0 Лундстрем (Грант), 47:19 ГМ
Вратари: Гибсон – Бернье
«Ванкувер» – «Рейнджерс» 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) 22:33 ГБ
0:2 Панарин (Фокс, Строум) 33:13 ГБ
1:2 Миллер (Гарланд, Петтерссон) 41:29
2:2 Подколзин (Гарланд, Майерс) 45:19
3:2 Миллер (Хьюз) 62:22
Вратари: Демко – Шестеркин
«Сан-Хосе» – «Баффало» 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 Дален (Эклунд, Бёрнс) 07:25
1:1 Скиннер (Хиностроза, Хег) 08:48
2:1 Меркли (Барабанов, Гертл) 12:49
3:1 Гертл (Балцерс) 26:13
3:2 Каджула (Хиностроза, Козенс) 33:33
4:2 Ферраро (Меркли, Уэзерби) 46:02
5:2 Гертл (Балцерс, Ферраро) 51:46
5:3 Скиннер (Томпсон, Асплунд) 58:13
Вратари: Реймер – Андерсон
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