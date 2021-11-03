Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 6
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Оттава Сенаторс 5:1 Окончен
03:30 Эдмонтон Ойлерс - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Сокол - Белый Барс 5:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (9 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 3:0 Окончен
01:00 Филадельфия Флайерс - Аризона Койотис 3:0 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Вегас Голден Найтс 4:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Оттава Сенаторс 5:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:3 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Нью-Джерси Дэвилз 4:0 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
Хоккей (6 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Чикаго Блэкхокс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:30 Эдмонтон Ойлерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Краматорск -:- Запланирован
19:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован

«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»

«Ванкувер» в овертайме выиграл у «Рейнджерс»
Хоккей НХЛ
07:58
«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»
Фото: Монреаль

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Детройт» 3:0 2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Сузуки (Петри, Тоффоли), 2:06

2:0 Андерсон (Галлахер, Сузуки), 9:18

3:0 Галлахер (Сузуки, Тоффоли), 17:59

Вратари: Аллен – Неделькович.


«Торонто» – «Вегас» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Марнер (Керфут, Таварес), 11:31

2:0 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер), 22:59

3:0 Мэттьюс (Марнер, Райлли), 39:15

4:0 В. Нюландер (Броди, Бантинг), 42:43

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Ленер.


«Филадельфия» – «Аризона» 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 Кутюрье (Конекны, Жиру), 46:54

2:0 Лотон (ван Римсдайк, Дж. Браун), 57:51

3:0 Жиру (Кутюрье, Санхейм), 58:23, ПВ

Вратари: Харт — Веймелка


«Виннипег» – «Даллас» 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Штястны (Больё, Элерс) 10:29

1:1 Бенн (Сегин) 16:16

2:1 Моррисси (Шмидт, Уилер) 20:32 ГБ

3:1 Дюбуа (Шайфли, Шмидт) 27:23 ГБ

3:2 Робертсон (Радулов, Павелски) 49:37 ГБ

3:3 Сегин (Клингберг, Керо) 53:16

4:3 Шайфли 65:00 ПБ

Вратари: Комри – Холтби


«Миннесота» – «Оттава» 5:4 (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) 03:57

2:0 Эддисон (Капризов, Меррилл) 04:24

2:1 Пол (Браун, Форментон) 10:48

3:1 Штурм (Куликов, Фиала) 13:35

3:2 Батерсон (Дель Зотто, Норрис) 22:12

3:3 Норрис (Батерсон, Штюцле) 23:23 ГБ

3:4 Тирни (Эннис, Дель Зотто) 27:48

4:4 Фолиньо (Дамба, Бродин) 30:10 ГБ

5:4 Капризов (Фиала) 62:02

Вратари: Тэлбот – Гувставссон


«Калгари» – «Нэшвилл» 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Канин (Джохансен, Каррье), 10:11

1:1 Ткачак (Линдхольм, Монахан), 11:49 ГБ

1:2 Форсберг (Гранлунд, Дюшен), 18:37

2:2 Шилингтон (Манджипани, Танев), 43:20

2:3 Дюшен (Экхольм, Гранлунд), 91:37

Вратари: Маркстрем – Сарос.


«Анахайм» – «Нью-Джерси» 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Гецлаф (Леттьери, Фаулер), 12:05

2:0 Терри (Шаттенкирк, Гецлаф), 23:48 ГБ

3:0 Терри (Гецлаф), 43:38

4:0 Лундстрем (Грант), 47:19 ГМ

Вратари: Гибсон – Бернье


«Ванкувер» – «Рейнджерс» 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) 22:33 ГБ

0:2 Панарин (Фокс, Строум) 33:13 ГБ

1:2 Миллер (Гарланд, Петтерссон) 41:29

2:2 Подколзин (Гарланд, Майерс) 45:19

3:2 Миллер (Хьюз) 62:22

Вратари: Демко – Шестеркин


«Сан-Хосе» – «Баффало» 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Дален (Эклунд, Бёрнс) 07:25

1:1 Скиннер (Хиностроза, Хег) 08:48

2:1 Меркли (Барабанов, Гертл) 12:49

3:1 Гертл (Балцерс) 26:13

3:2 Каджула (Хиностроза, Козенс) 33:33

4:2 Ферраро (Меркли, Уэзерби) 46:02

5:2 Гертл (Балцерс, Ферраро) 51:46

5:3 Скиннер (Томпсон, Асплунд) 58:13

Вратари: Реймер – Андерсон

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Баффало Сэйбрс Сан-Хосе Шаркс Нью-Йорк Рейнджерс Ванкувер Кэнакс Нью-Джерси Девилз Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторс Оттава Сенаторс Калгари Флэймс Миннесота Уайлд Даллас Старз Виннипег Джетс Аризона Койотис Филадельфия Флайерс Вегас Голден Найтс Торонто Мейпл Лифс Детройт Ред Уингс Монреаль Канадиенс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Чикаго» прервал серию из 9 поражений на старте, «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном»
«Чикаго» прервал серию из 9 поражений на старте, «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном»
Хоккей НХЛ
2 ноября 07:35
НХЛ. «Анахайм» обыграл «Монреаль», а «Рейнджерс» победил «Сиэтл»
НХЛ. «Анахайм» обыграл «Монреаль», а «Рейнджерс» победил «Сиэтл»
Хоккей НХЛ
1 ноября 07:36
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
Хоккей НХЛ
31 октября 12:30
«Вашингтон» обыграл «Аризону», «Рейнджерс» разобрались с «Коламбусом»
«Вашингтон» обыграл «Аризону», «Рейнджерс» разобрались с «Коламбусом»
Хоккей НХЛ
30 октября 07:20
НХЛ. «Тампа-Бэй» разбила «Питтсбург», «Вегас» выиграл у «Колорадо»
НХЛ. «Тампа-Бэй» разбила «Питтсбург», «Вегас» выиграл у «Колорадо»
Хоккей НХЛ
27 октября 08:38
Торнтон стал вторым самым возрастным игроком «Флориды», который отметился голом
Торнтон стал вторым самым возрастным игроком «Флориды», который отметился голом
Хоккей НХЛ
26 октября 16:46

Новости: Хоккей

«Днепр» подписал важного игрока «Сокола» в прошлом сезоне
«Днепр» подписал важного игрока «Сокола» в прошлом сезоне
УХЛ
18:08
Скандал! УХЛ начала расследование касательно игрока «Сокола» Виктора Андрущенко
Скандал! УХЛ начала расследование касательно игрока «Сокола» Виктора Андрущенко
УХЛ
16:28
Расписание сборной Украины U-20 на чемпионате мира
Расписание сборной Украины U-20 на чемпионате мира
Сборная Украины
13:48
«Краматорск» подпишет форварда из ВХЛ
«Краматорск» подпишет форварда из ВХЛ
УХЛ
13:30
Украина узнала расписание матчей на чемпионате мира
Украина узнала расписание матчей на чемпионате мира
Сборная Украины
09:45
«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»
«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»
НХЛ
07:58
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло минское в матче с самым быстрым голом сезона и десятью шайбами
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло минское в матче с самым быстрым голом сезона и десятью шайбами
КХЛ
2 ноября 21:51
«Сокол» с дублем Рубана в непростом поединке обыграл «Белый Барс»
«Сокол» с дублем Рубана в непростом поединке обыграл «Белый Барс»
УХЛ
2 ноября 20:55
УХЛ. «Сокол» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Сокол» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
2 ноября 18:13
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
13
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Бриндизи». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Бриндизи». Видео трансляция
19:30
Лига чемпионов. «Реал» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Реал» – «Шахтер». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Милан» – «Порту». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Милан» – «Порту». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Шериф» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» – «Интер». Онлайн трансляция
22:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
4 ноября 14:00
Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция
4 ноября 19:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
5 ноября 20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
6 ноября 09:50
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
6 ноября 21:45
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45