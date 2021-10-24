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02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс 2:4 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс 7:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс 6:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 7:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
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02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован

НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами

«Тампа» уступила «Колорадо» в серии буллитов
Хоккей НХЛ
08:21
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами
Фото: Twitter

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Калгари» 3:4 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Манджипани (Хэнифин, Лучич) 09:27 ГБ

0:2 Линдхольм (Годро) 10:59

0:3 Линдхольм () 17:18 ГМ

1:3 Кузнецов () 22:55

2:3 Фегервары (Овечкин, Уилсон) 27:48

3:3 Овечкин () 38:03

3:4 Линдхольм (Владарж, Годро) 62:46

Вратари: Самсонов (Ванечек) – Владарж. 

«Оттава» – «Рейнджерс» 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Шайбы:

1:0 Пол (Браун, Штюцле) 00:41

2:0 Норрис () 41:04

2:1 Крайдер (Зибанежад, Панарин) 54:37 ГБ

2:2 Линдгрен (Крайдер, Фокс) 55:52

2:3 Гудроу (Труба, Блэйз) 57:57

Вратари: Мюррей (Форсберг) – Георгиев.

«Миннесота» – «Анахайм» 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Ракелль (Хенрик, Линдхольм) 01:18

1:1 Дьюхэйм (Дамба, Штурм) 07:11

2:1 Сперджен (Гринуэй, Голигоски) 09:05

2:2 Терри (Гецлаф, Линдхольм) 11:11

2:3 Ракелль (Гецлаф, Дрисдейл) 21:49 ГБ

3:3 Меррилл (Фолиньо) 31:56

4:3 Хартман (Брудин, Зукарелло-Асен) 64:47

Вратари: Тэлбот – Гибсон.

«Тампа-Бэй» – «Колорадо» 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Ландескуг (Байрэм, Маккиннон) 09:02

1:1 Жозеф (Киллорн, Сирелли) 26:34

1:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) 31:51

2:2 Стэмкос (Макдона, Палат) 43:44

2:3 Маккиннон (Ландескуг, Макар) 49:50 ГБ

3:3 Пойнт (Стэмкос, Хедман) 57:25

3:4 Макар 65:00

Вратари: Василевский – Кемпер.

«Питтсбург» – «Торонто» 7:1 (1:1, 4:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 О'Коннор (Фридман, Петтерссон) 11:53

1:1 Спецца (Симмондс, Энгвалл) 12:44

2:1 Мэтисон (Капанен) 21:38

3:1 Цукер (Хейнен) 21:53

4:1 О'Коннор (Петтерссон, Хейнен) 31:01

5:1 Петтерссон (Генцел, Родригес) 33:59

6:1 Бойл (Симон) 40:20

7:1 Родригес (Капанен, Мэтисон) 42:24

Вратари: Джерри – Дж.Кэмпбелл (М. Хатчинсон).

«Филадельфия» – «Флорида» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Юбердо (Хернквист, Экблад) 17:00 ГБ

1:1 Жиру (Кутюрье) 24:23 ГБ

2:1 Эткинсон () 30:53 ГМ

2:2 Типпет (Юбердо, Уигар) 39:33

2:3 Юбердо (Беннетт) 47:53 ГМ

2:4 Райнхарт (Лунделль, Марчмент) 58:48 ПВ

Вратари: Харт – Бобровский.

«Нью-Джерси» – «Баффало» 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Козенс (Окпосо, Брайсон) 03:19 ГБ

1:1 Хишир (Татар, Хэмилтон) 45:52 ГБ

2:1 Заха (Шарангович, Сиверсон) 63:09

Вратари: Доус – Токарски.

«Монреаль» – «Детройт» 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Ларкин (Зайдер) 05:25 ГБ

1:1 Чиарот (Савар, Друэн) 14:10

2:1 Хоффман (Дворак, Нику) 16:15 ГБ

3:1 Дворак (Друэн, Нику) 23:17

4:1 Перро () 27:45

5:1 Перро (Кауфилд, Тоффоли) 29:59

6:1 Перро (Чиарот) 53:16 ПВ

Вратари: Аллен – Грайсс (Неделькович).

«Коламбус» – «Каролина» 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Фаст (Дж.Стаал) 07:11

0:2 Трочек (Деанджело, Свечников) 13:35 ГБ

1:2 Дженнер (Лайне, Ворачек) 27:18 ГБ

1:3 Дж.Стаал (Котканиеми, Пеши) 35:57 ГБ

1:4 Ахо (Терявяйнен, Трочек) 47:05 ГБ

1:5 Трочек (Слэвин, Свечников) 56:13

Вратари: Корписало – Андерсен.

«Виннипег» – «Нэшвилл» 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Шайбы:

0:1 Сиссонс (Казинс, Жанно) 01:15

1:1 Лаури (Харкинс, Демело) 02:42

2:1 Дюбуа (Свечников, Шмидт) 21:11

3:1 Штястны (Пионк, Коннор) 22:34 ГБ

3:2 Казинс (Томазино, Новак) 33:27 ГБ

4:2 Весалайнен (Дюбуа, Шмидт) 39:49

4:3 Йоси (Новак, Фаббро) 43:10

5:3 Штястны (Диллон, Пионк) 43:36

6:3 Коннор (Элерс, Шмидт) 46:14 ГБ

6:4 Томазино (Новак, Казинс) 53:41 ГБ

Вратари: Хеллибак – Сарос.

«Сент-Луис» – «Лос-Анджелес» 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Шайбы:

0:1 Иафалло (Эдлер) 11:29

1:1 Перрон (Тарасенко, Крюг) 14:36 ГБ

2:1 Барбашев (Сканделла) 18:47 ГМ

3:1 Перрон (Костин, Крюг) 20:45

4:1 Нейборс (Клиффорд, Шенн) 22:37

5:1 О′Райлли (Перрон, Шенн) 27:06 ГБ

6:1 Нил (Кайру, Томас) 40:38 ГБ

6:2 Браун (Арвидссон, Уолкер) 41:33

6:3 Грундстрем (Лизотт, Эдлер) 45:53

7:3 Перрон (Крюг, Тарасенко) 51:40

Вратари: Биннингтон – Петерсен.

«Аризона» – «Айлендерс» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Клаттербак (Пелек) 16:32

0:2 Нелсон (Добсон, Бэйли) 39:49 ГБ

0:3 Бовилье (Палмиери, Нелсон) 50:51

Вратари: Веймелка – Сорокин.

«Сиэтл» – «Ванкувер» 2:4 (1:0, 0:1, 1:3, 0:0)

Шайбы:

1:0 Данн (Донской, Ларссон) 19:56

1:1 Хорват (Гарланд) 31:09

2:1 Джиордано (Веннберг, Макканн) 45:09

2:2 Хорват (Миллер, Хьюз) 52:52 ГБ

2:3 Гарланд () 55:58

2:4 Даулинг (Миллер, Босер) 59:00 ПВ

Вратари: Грубауэр – Демко.

Олег Шумейко-младший
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