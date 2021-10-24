НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Калгари» 3:4 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Манджипани (Хэнифин, Лучич) 09:27 ГБ
0:2 Линдхольм (Годро) 10:59
0:3 Линдхольм () 17:18 ГМ
1:3 Кузнецов () 22:55
2:3 Фегервары (Овечкин, Уилсон) 27:48
3:3 Овечкин () 38:03
3:4 Линдхольм (Владарж, Годро) 62:46
Вратари: Самсонов (Ванечек) – Владарж.
«Оттава» – «Рейнджерс» 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
Шайбы:
1:0 Пол (Браун, Штюцле) 00:41
2:0 Норрис () 41:04
2:1 Крайдер (Зибанежад, Панарин) 54:37 ГБ
2:2 Линдгрен (Крайдер, Фокс) 55:52
2:3 Гудроу (Труба, Блэйз) 57:57
Вратари: Мюррей (Форсберг) – Георгиев.
«Миннесота» – «Анахайм» 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Ракелль (Хенрик, Линдхольм) 01:18
1:1 Дьюхэйм (Дамба, Штурм) 07:11
2:1 Сперджен (Гринуэй, Голигоски) 09:05
2:2 Терри (Гецлаф, Линдхольм) 11:11
2:3 Ракелль (Гецлаф, Дрисдейл) 21:49 ГБ
3:3 Меррилл (Фолиньо) 31:56
4:3 Хартман (Брудин, Зукарелло-Асен) 64:47
Вратари: Тэлбот – Гибсон.
«Тампа-Бэй» – «Колорадо» 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Ландескуг (Байрэм, Маккиннон) 09:02
1:1 Жозеф (Киллорн, Сирелли) 26:34
1:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) 31:51
2:2 Стэмкос (Макдона, Палат) 43:44
2:3 Маккиннон (Ландескуг, Макар) 49:50 ГБ
3:3 Пойнт (Стэмкос, Хедман) 57:25
3:4 Макар 65:00
Вратари: Василевский – Кемпер.
«Питтсбург» – «Торонто» 7:1 (1:1, 4:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 О'Коннор (Фридман, Петтерссон) 11:53
1:1 Спецца (Симмондс, Энгвалл) 12:44
2:1 Мэтисон (Капанен) 21:38
3:1 Цукер (Хейнен) 21:53
4:1 О'Коннор (Петтерссон, Хейнен) 31:01
5:1 Петтерссон (Генцел, Родригес) 33:59
6:1 Бойл (Симон) 40:20
7:1 Родригес (Капанен, Мэтисон) 42:24
Вратари: Джерри – Дж.Кэмпбелл (М. Хатчинсон).
«Филадельфия» – «Флорида» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 Юбердо (Хернквист, Экблад) 17:00 ГБ
1:1 Жиру (Кутюрье) 24:23 ГБ
2:1 Эткинсон () 30:53 ГМ
2:2 Типпет (Юбердо, Уигар) 39:33
2:3 Юбердо (Беннетт) 47:53 ГМ
2:4 Райнхарт (Лунделль, Марчмент) 58:48 ПВ
Вратари: Харт – Бобровский.
«Нью-Джерси» – «Баффало» 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Козенс (Окпосо, Брайсон) 03:19 ГБ
1:1 Хишир (Татар, Хэмилтон) 45:52 ГБ
2:1 Заха (Шарангович, Сиверсон) 63:09
Вратари: Доус – Токарски.
«Монреаль» – «Детройт» 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Ларкин (Зайдер) 05:25 ГБ
1:1 Чиарот (Савар, Друэн) 14:10
2:1 Хоффман (Дворак, Нику) 16:15 ГБ
3:1 Дворак (Друэн, Нику) 23:17
4:1 Перро () 27:45
5:1 Перро (Кауфилд, Тоффоли) 29:59
6:1 Перро (Чиарот) 53:16 ПВ
Вратари: Аллен – Грайсс (Неделькович).
«Коламбус» – «Каролина» 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 Фаст (Дж.Стаал) 07:11
0:2 Трочек (Деанджело, Свечников) 13:35 ГБ
1:2 Дженнер (Лайне, Ворачек) 27:18 ГБ
1:3 Дж.Стаал (Котканиеми, Пеши) 35:57 ГБ
1:4 Ахо (Терявяйнен, Трочек) 47:05 ГБ
1:5 Трочек (Слэвин, Свечников) 56:13
Вратари: Корписало – Андерсен.
«Виннипег» – «Нэшвилл» 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
Шайбы:
0:1 Сиссонс (Казинс, Жанно) 01:15
1:1 Лаури (Харкинс, Демело) 02:42
2:1 Дюбуа (Свечников, Шмидт) 21:11
3:1 Штястны (Пионк, Коннор) 22:34 ГБ
3:2 Казинс (Томазино, Новак) 33:27 ГБ
4:2 Весалайнен (Дюбуа, Шмидт) 39:49
4:3 Йоси (Новак, Фаббро) 43:10
5:3 Штястны (Диллон, Пионк) 43:36
6:3 Коннор (Элерс, Шмидт) 46:14 ГБ
6:4 Томазино (Новак, Казинс) 53:41 ГБ
Вратари: Хеллибак – Сарос.
«Сент-Луис» – «Лос-Анджелес» 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)
Шайбы:
0:1 Иафалло (Эдлер) 11:29
1:1 Перрон (Тарасенко, Крюг) 14:36 ГБ
2:1 Барбашев (Сканделла) 18:47 ГМ
3:1 Перрон (Костин, Крюг) 20:45
4:1 Нейборс (Клиффорд, Шенн) 22:37
5:1 О′Райлли (Перрон, Шенн) 27:06 ГБ
6:1 Нил (Кайру, Томас) 40:38 ГБ
6:2 Браун (Арвидссон, Уолкер) 41:33
6:3 Грундстрем (Лизотт, Эдлер) 45:53
7:3 Перрон (Крюг, Тарасенко) 51:40
Вратари: Биннингтон – Петерсен.
«Аризона» – «Айлендерс» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Клаттербак (Пелек) 16:32
0:2 Нелсон (Добсон, Бэйли) 39:49 ГБ
0:3 Бовилье (Палмиери, Нелсон) 50:51
Вратари: Веймелка – Сорокин.
«Сиэтл» – «Ванкувер» 2:4 (1:0, 0:1, 1:3, 0:0)
Шайбы:
1:0 Данн (Донской, Ларссон) 19:56
1:1 Хорват (Гарланд) 31:09
2:1 Джиордано (Веннберг, Макканн) 45:09
2:2 Хорват (Миллер, Хьюз) 52:52 ГБ
2:3 Гарланд () 55:58
2:4 Даулинг (Миллер, Босер) 59:00 ПВ
Вратари: Грубауэр – Демко.
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