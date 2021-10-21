НХЛ. «Филадельфия» разгромила «Сиэтл», «Сент-Луис» и «Аризона» выдали фееричный матч с 11-ю шайбами
НХЛ. «Вегас» проиграл «Сент-Луису», «Филадельфия» и «Бостон» забросили девять шайб на двоих
Видеообзоры матчей игрового дня
Фото: Getty Images
НХЛ. Регулярный чемпионат:
«Вегас» – «Сент-Луис» 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 Карлссон (Смит, Мартинес) 08:17
1:1 Саад (Перрон, О'Райлли) 23:21
1:2 Тарасенко (Кайру, Шенн) 49:49
1:3 Барбашкв (Томас, Парэйко) 58:48 ПВ
Вратари: Ленер – Биннингтон.
«Филадельфия» – «Бостон» 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
1:0 Аткинсон (Брассар, Браун) 08:08
1:1 Кульман (Фредерик, Носек) 16:48
2:1 Фараби (Брассар, Эллис) 19:51 ГБ
3:1 Лотон (ван Римсдайк, Яндл) 21:58
3:2 Холл (Макэвой) 28:38
3:3 Маршан (Пастрняк, Макэвой) 39:00
4:3 Аткинсон (Фараби) 40:58
5:3 Конечны (Кутюрье, Жиру) 51:17
6:3 Кутюрье (Яндл) 59:01 ПВ
Вратари: Джонс – Свеймен.
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