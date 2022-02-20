Новый чемпион, финское проклятие для ОКР и крутой вундеркинд из Словакии. Главные итоги хоккейного турнира ОИ-2022

Резюме медальных матчей

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Мужской олимпийский хоккейный турнир без игроков НХЛ существенно утратил в зрелищности и привлекательности, но не был лишен интриг. К последним дням Олимпиады, на которые были запланированы медальные матчи, они только подогрелись.

Историческая бронза Словакии

Само появление сборной Словакии в полуфинале Олимпиады уже было сенсационным. В четвертьфинале команда Крэйга Рэмси неожиданно убрала со своего пути крепких американцев, но в полуфинале в очень энергозатратном матче проиграли финнам.

Матч за бронзу на таких турнирах – это всегда одновременно и не самая высокая мотивация, но в то же время, возможность поиграть в свое удовольствие. Но это больше относилось к шведам, которые только в серии буллитов проиграли в полуфинале России, а в матче за бронзу всем видом показывали, что им ничего не надо.

У словаков история была другой. Этот матч был для них шансом принести стране первую в истории медаль Олимпийских игр, да и самим привезти из Пекина гораздо больше, чем хорошие воспоминания. Поэтому уровень мотивации соперников в матче за третье место был несоизмерим.

Результат закономерен. Шведы получили 0:4 после победы в группе 4:1, расплатившись за нежелание играть в хоккей. А словаки, сделав счет 2:0 после первого для себя на этом турнире реализованного большинства, даже не заставили усомниться в своей будущей победе.

«Думаю, это самое большое достижение в наших карьерах. Это история. Мы запомним это навсегда. Эту медаль будет праздновать вся страна. Не могу представить, что сейчас происходит в Словакии. Я очень счастлив. Будет много поддержки, много сообщений. Все переживали за нас. Мы показали всему миру, на что способна Словакия в хоккее. Войти в тройку лучших – невероятно», – сказал после матча форвард словаков Кристиан Поспишил.

То, что не удалось сделать выдающемуся поколению Шатана, Демитры, Бондры, Штумпела, Вишновски и остальных, сделали Гривик, Цегларик, Рыбар и, конечно же, Слафковски. Звучит даже смешно, но это действительно история. Через несколько лет никто не будет разбираться в том, какое поколение больше заслуживало это медали, но факт останется фактом.

Гений Юрая Слафковски

Фото - The Hockey News Фото - The Hockey News

17-летний нападающий был признан MVP турнира, и это было вполне ожидаемо после окончания матча за бронзу. Перед началом турнира все понимали, что Слафковски дико талантлив и будет выбран в топ-10 предстоящего драфта НХЛ, но то, что ему удастся за такой короткий срок перебраться с четвертого в первое звено национальной сборной и настрелять семь шайб в семи встречах на взрослом уровне – такого не представлял никто.

17-летний вундеркинд впечатлил своей нацеленностью на ворота, но при этом успевал снабжать партнером искусными передачами – реализуй Гривик хотя бы половину моментов, созданных Юраем, тот стал бы единоличным лидером и в бомбардирской гонке турнира.

From All-Star to MVP, Juraj Slafkovsky impressed on and off the ice and joins a star line-up on the All-Star Team.



Story: https://t.co/bGPxz22HC1@HockeySlovakia pic.twitter.com/iNOD4EvlS7 — IIHF (@IIHFHockey) February 20, 2022

Феномен Слафковски на Олимпиаде-2022 нужно оценивать с поправкой на уровень турнира, но даже с учетом этого молодой нападающий финского ТПС еще больше повысил свои ставки перед будущим драфтом НХЛ. И не случайно, что матч, в котором многое решала мотивация, вытащил именно Слафковски, оформив дубль. Вся Словакия ликуют не только из-за бронзы – кажется, у нее совсем скоро будет новый Мирослав Шатан.

Финское проклятие для ОКР

Формулировка «впервые в истории» на этой Олимпиаде вполне применима и по отношению к финнам. В 2006 году Финляндия играла в финале Игр, но тогда в Турине уступила в матче за золото шведам (в 1988 году также была второй, но тогда финал не проводился – медали вручались согласно итоговым местам в группе финального турнира). Следующий шанс возник спустя 16 лет – и Суоми его не упустила.

И опять Финляндия показала, насколько хорошо умеет играть против россиян. На этот раз тренерский штаб сборной ОКР сам избрал на турнир «финскую» тактику с большим количеством борьбы и защиты, но минимумом креатива в атаке. Не помогло. Финляндия проигрывала 0:1, но переломила ход встречи и в начале третьего периода забросила решающую шайбу.

Злым гением ОКР снова стал Марко Анттила, который в полуфинале ЧМ-2019 забросил решающую шайбу, а сегодня ассистировал Ханнесу Бьернинену.

А главный тренер команды Юкка Ялонен, который приводил команду к победе на чемпионате мира, теперь признался, что ощущает прикосновение к истории, но не чувствует себя национальным героем.

«Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на Олимпиаде, тем более – выиграть его. Мы сотворили спортивную историю Финляндии. Не чувствую себя национальным героем – чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать свое слово в истории финского хоккея с прекрасной командой».

Фото - twitter.com/leijonat Фото - twitter.com/leijonat

Победа финнов – олицетворение этой Олимпиады. Уже перед началом турнира было очевидно, что Финляндия собрала самый сбалансированный состав, пригласив всех сильнейших игроков среди доступных, ничего не выдумывая и не подстраивая, как это было у его соперника по финалу, нелогично отстегнувшего нескольких ярких игроков из КХЛ. Финны выиграли турнир с позиции силы – так, как это делали канадцы, когда приезжали игроки НХЛ. Их не смутило даже то, что они уступали в счете в финале, а продолжали гнуть свою линию, задавив соперника во второй половине матча.

Финляндия была фаворитом не только финала – и этот статус подтвердила.