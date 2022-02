Новый чемпион, финское проклятие для ОКР и крутой вундеркинд из Словакии. Главные итоги хоккейного турнира ОИ-2022

Фото - twitter.com/leijonat

Мужской олимпийский хоккейный турнир без игроков НХЛ существенно утратил в зрелищности и привлекательности, но не был лишен интриг. К последним дням Олимпиады, на которые были запланированы медальные матчи, они только подогрелись.

Само появление сборной Словакии в полуфинале Олимпиады уже было сенсационным. В четвертьфинале команда Крэйга Рэмси неожиданно убрала со своего пути крепких американцев, но в полуфинале в очень энергозатратном матче проиграли финнам.

Матч за бронзу на таких турнирах – это всегда одновременно и не самая высокая мотивация, но в то же время, возможность поиграть в свое удовольствие. Но это больше относилось к шведам, которые только в серии буллитов проиграли в полуфинале России, а в матче за бронзу всем видом показывали, что им ничего не надо.

У словаков история была другой. Этот матч был для них шансом принести стране первую в истории медаль Олимпийских игр, да и самим привезти из Пекина гораздо больше, чем хорошие воспоминания. Поэтому уровень мотивации соперников в матче за третье место был несоизмерим.

Результат закономерен. Шведы получили 0:4 после победы в группе 4:1, расплатившись за нежелание играть в хоккей. А словаки, сделав счет 2:0 после первого для себя на этом турнире реализованного большинства, даже не заставили усомниться в своей будущей победе.

То, что не удалось сделать выдающемуся поколению Шатана, Демитры, Бондры, Штумпела, Вишновски и остальных, сделали Гривик, Цегларик, Рыбар и, конечно же, Слафковски. Звучит даже смешно, но это действительно история. Через несколько лет никто не будет разбираться в том, какое поколение больше заслуживало это медали, но факт останется фактом.

17-летний нападающий был признан MVP турнира, и это было вполне ожидаемо после окончания матча за бронзу. Перед началом турнира все понимали, что Слафковски дико талантлив и будет выбран в топ-10 предстоящего драфта НХЛ, но то, что ему удастся за такой короткий срок перебраться с четвертого в первое звено национальной сборной и настрелять семь шайб в семи встречах на взрослом уровне – такого не представлял никто.

17-летний вундеркинд впечатлил своей нацеленностью на ворота, но при этом успевал снабжать партнером искусными передачами – реализуй Гривик хотя бы половину моментов, созданных Юраем, тот стал бы единоличным лидером и в бомбардирской гонке турнира.

From All-Star to MVP, Juraj Slafkovsky impressed on and off the ice and joins a star line-up on the All-Star Team.



Story: https://t.co/bGPxz22HC1@HockeySlovakia pic.twitter.com/iNOD4EvlS7