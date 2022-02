Такое не удавалось даже мужчинам! Канадская хоккеистка установила феноменальный рекорд в финале Олимпиады

Мари-Филип Пулен (справа) / Фото - twitter.com/HockeyCanada

Олимпийские игры-2022 подходят к своему завершению, а вместе с ними заканчиваются и соревнования в командных видах спорта, в частности, в хоккее.

Женщины начали на несколько дней раньше, поэтому если у мужчин только завтра, 18 февраля, состоятся полуфинал, то женский турнир уже подошел к своему завершению. Накануне в матче за бронзу Финляндия переиграла Швейцарию (4:0), а в финале вполне ожидаемо сошлись две североамериканские сборные – Канада и США.

После появления женского хоккея на Олимпиаде в 1998 году эти команды играли между собой в решающем противостоянии в пяти из шести случаев. Только в 2006 году этот дуэт разбили шведки, которые в финале проиграли канадкам.

Однако последнее противостояние на Играх-2018 в Пхенчхане осталось за американками, взявшими тогда свое второе олимпийское золото (первое было в 1998 году в Нагано). Тогда сборная США проиграла в группе, но реваншировалась в финале. В Пекине все шло по этому же сценарию: американки в упорном матче уступили канадкам на групповом этапе (2:4), перебросав соперниц почти вдвое – 53:27.

Однако фаворитками финала справедливо считались канадки, превосходящие американок и в глубине состава, и в мощи. Более того, Канада выиграла все матчи на турнире, забросив 5 шайбы за шесть игр – по 9 в среднем за поединок. Масла в огонь перед решающим противостоянием подлил и тренер канадской команды Трой Райан, заявивший, что в матче группового этапа его команда не выкладывалась на все 100%.

Также против американок играло то, что уже в дебютной встрече на олимпийском турнире команда потеряла первого центра – Брианну Деккер – лидера команды на вбрасываниях и при игре в неравных составах.

Канада очень быстро оправдала статус фаворита и открыла счет на восьмой минуте усилиями Натали Спунер, но гол не был засчитан после челленджа тренерского штаба американской команды – офсайд. Но надолго это не спасло – канадки открыли счет уже через 35 секунд по правилам – отличилась Сара Нерс (родная сестра защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса), – а еще спустя семь минут преимущество удвоила капитан команды Мари-Филип Пулен.

Ее шайба стала исторической не только для женского, но и для всего мирового хоккея. Пулен стала первым игроком в истории, включая мужчин, забросившим в четырех финалах Олимпиад (по дублю в Ванкувере и Сочи, а также один гол в Пхенчхане). Учитывая то, что Пулен всего лишь 30 лет, она еще сможет побить собственный рекорд через четыре года в Милане.

CAPTAIN CANADA! @pou29's slapshot at 4:58 of the first gives @HockeyCanada a 2-0 lead over @usahockey



RECORD ALERT: This is the 4th #Olympic GOLD MEDAL GAME Marie-Philip Poulin has scored in. No other player (male or female) has ever done that!@TeamCanada pic.twitter.com/OoDYT4cxkU