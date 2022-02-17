Такое не удавалось даже мужчинам! Канадская хоккеистка установила феноменальный рекорд в финале Олимпиады

Мари-Филип Пулен оформила дубль и принесла своей команде золото

Мари-Филип Пулен (справа) / Фото - twitter.com/HockeyCanada

Олимпийские игры-2022 подходят к своему завершению, а вместе с ними заканчиваются и соревнования в командных видах спорта, в частности, в хоккее.

Женщины начали на несколько дней раньше, поэтому если у мужчин только завтра, 18 февраля, состоятся полуфинал, то женский турнир уже подошел к своему завершению. Накануне в матче за бронзу Финляндия переиграла Швейцарию (4:0), а в финале вполне ожидаемо сошлись две североамериканские сборные – Канада и США.

После появления женского хоккея на Олимпиаде в 1998 году эти команды играли между собой в решающем противостоянии в пяти из шести случаев. Только в 2006 году этот дуэт разбили шведки, которые в финале проиграли канадкам.

Однако последнее противостояние на Играх-2018 в Пхенчхане осталось за американками, взявшими тогда свое второе олимпийское золото (первое было в 1998 году в Нагано). Тогда сборная США проиграла в группе, но реваншировалась в финале. В Пекине все шло по этому же сценарию: американки в упорном матче уступили канадкам на групповом этапе (2:4), перебросав соперниц почти вдвое – 53:27.

Однако фаворитками финала справедливо считались канадки, превосходящие американок и в глубине состава, и в мощи. Более того, Канада выиграла все матчи на турнире, забросив 5 шайбы за шесть игр – по 9 в среднем за поединок. Масла в огонь перед решающим противостоянием подлил и тренер канадской команды Трой Райан, заявивший, что в матче группового этапа его команда не выкладывалась на все 100%.

«Мы не играли в полную силу – и все равно нашли способ победить».

Также против американок играло то, что уже в дебютной встрече на олимпийском турнире команда потеряла первого центра – Брианну Деккер – лидера команды на вбрасываниях и при игре в неравных составах.

Канада очень быстро оправдала статус фаворита и открыла счет на восьмой минуте усилиями Натали Спунер, но гол не был засчитан после челленджа тренерского штаба американской команды – офсайд. Но надолго это не спасло – канадки открыли счет уже через 35 секунд по правилам – отличилась Сара Нерс (родная сестра защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса), – а еще спустя семь минут преимущество удвоила капитан команды Мари-Филип Пулен.

Ее шайба стала исторической не только для женского, но и для всего мирового хоккея. Пулен стала первым игроком в истории, включая мужчин, забросившим в четырех финалах Олимпиад (по дублю в Ванкувере и Сочи, а также один гол в Пхенчхане). Учитывая то, что Пулен всего лишь 30 лет, она еще сможет побить собственный рекорд через четыре года в Милане.

CAPTAIN CANADA! @pou29's slapshot at 4:58 of the first gives @HockeyCanada a 2-0 lead over @usahockey



RECORD ALERT: This is the 4th #Olympic GOLD MEDAL GAME Marie-Philip Poulin has scored in. No other player (male or female) has ever done that!@TeamCanada pic.twitter.com/OoDYT4cxkU — IIHF (@IIHFHockey) February 17, 2022

Более того, уже в третьем финале Игр она смогла оформить дубль – ее вторая шайба в середине второго периода сделала счет 3:0. Теперь на ее счету целых семь шайб только в финалах Олимпиад! Американки попытались вернуться в матч и до второго перерыва одну шайбу отыграли (забросила Хилари Найт), а за 13 секунд до конца заключительной 20-минутки и вовсе сократили отставание до минимума (забросила родная сестра нападающего «Аризоны» Фила Кессела Аманда Кессел), но на большее не хватило времени.

Сборная Канады обыграла всех соперниц на турнире с общим счетом 59:10 и заслужено взяла свое пятое олимпийское золото. Форвард канадской сборной Сара Нерс набрала на этом турнире 18 очков, установив рекорд ко количеству очков, набранных на одной Олимпиаде. Таким образом, она побила рекорд легендарной Хейли Викенхайзер (17 очков на Играх-2006), которая в 2019 году стала членом Зала хоккейной славы в Торонто.

NEW RECORDS! @nursey16 now has the most points (18) and most assists (13) in a single women's Olympics. #TeamCanada | #Beijing2022 pic.twitter.com/bOHeLbtM0c — Hockey Canada (@HockeyCanada) February 17, 2022

Женский канадский хоккей продолжает оставаться гегемоном, но американки очень близко. Однако в Пекине женским золотом канадские достижения в хоккее и ограничатся – мужская сборная остановилась на стадии четвертьфинала. Точно так же, как и американская.