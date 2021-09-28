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«Обидно и непростительно». Хоккейный мир негодует по поводу расистского поступка Денискина

Бывшие и нынешние хоккеисты требуют для форварда «Кременчуга» жесткого наказания
Хоккей УХЛ
27 сентября 12:00
«Обидно и непростительно». Хоккейный мир негодует по поводу расистского поступка Денискина Тема дня
Андрей Денискин / Фото - uhl.ua

В центральном матче недели в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) «Кременчуг» на своем льду нанес первое поражение в сезоне донецкому «Донбассу» – 3:2. Однако сама игра отошла на второй план на фоне вопиющего поведения нападающего «горожан» Андрея Денискина, отметившегося проявлением расизма в отношении защитника дончан Джейлена Смерека.

Во время матча форвард получил дисциплинарный штраф и был удален до конца встречи. Несмотря на то, что Денискин уже успел извиниться, но эпизод приобрел большой общественный резонанс. Проявление расизма со стороны игрока «Кременчуга» уже осудила Федерация хоккея Украины (ФХУ), а «Донбасс» требует и от УХЛ разобраться с поведением игрока.

Соцсети также полнятся публикациями и комментариями с осуждением поведения Денискина, причем скандал очень быстро за пределы Украины – свое мнение уже успели высказать не только многие болельщики, но и звезды хоккея из Северной Америки и Европы, а также ведущие мировые СМИ.

В частности, спустя несколько часов после инцидента на него обратил внимание ведущий хоккейный аналитик ESPN Грег Вишински, который в своем материале отметил, что в Украине поступок Денискина также получил мгновенное осуждение, а сам игрок сразу извинился.

«В УХЛ заявили, что в отношении Денискина будет возбуждено дисциплинарное производство, добавив, что его поведение «недопустимо в рамках цивилизованного общества».

«Донбасс» отметил в своем заявлении, что он «категорически отрицает все формы дискриминации» и что «расизму нет места» в спорте.

Денискин опубликовал в Instagram извинения, заявив, что это «жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности», что его эмоции взяли верх, и что «я уважаю всех людей, независимо от их расы или национальности».

Бывший вратарь клубов НХЛ Кевин Уикс, который сейчас работает ведущим и экспертом на NHL Network опубликовал видео инцидента в своем Twitter и написал, что ожидает от IIHF и УХЛ длительной дисквалификации для Денискина.

«Привет, IIHF и УХЛ! Надеюсь на отстранение минимум на один год без оплаты во всех лигах и международных соревнованиях. Действия этого игрока обидны и непростительны. С нетерпением жду вашего соответствующего решения по наказанию».

Сын бывшей звезды НХЛ и тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова форвард Игорь Ларионов-младший считает, что Денискина нужно отстранить пожизненно.

«Этот кретин должен быть отстранен пожизненно. Конец истории».

«Какой отвратительный жест был сделан в УХЛ относительно американца Джейлена Смерека, – пишет издание World Hockey Report. – Это стыдно и жалко для хоккея. IIHF, вам нужно обратить внимание».

Не остались в стороне от инцидента и действующие игроки НХЛ. В частности, темнокожий нападающий «Флориды» Энтони Дюклер отметил, что расизм все еще остается большой проблемой для хоккея.

«Удивлен ли я? Нет. Это все еще огромная проблема для этой игры. Не могу дождаться, когда услышу наказание, от этого будет многое зависеть для этой игры».

«Мне противно, – пишет форвард «Питтсбурга» Пьер-Оливье Джозеф. – Мы все с тобой, брат Джейлен Смерек».

Нападающий «Мариуполя» Элиезер Щербатов у себя в Instagram тоже отметил, что знает о дискриминации в хоккее, и хочет, чтобы эта игра, напротив, объединяла людей.

«Как еврей я знаю, что такое расизм (антисемитизм), и хочу сказать Джейлену Смереку: «Не теряй дух и держись». Хоккей должен нас сблизить. Такое не должно происходит в хоккее или в нашем обществе. Надеюсь, что Лига поступит справедливо».

Один из самых известных борцов с расизмом в хоккее Аким Алиу пришел в комментарии к Щербатову и оставил лаконичное сообщение.

«Это п**дец», – написал бывший хоккеист.

Выступающий за новосибирскую «Сибирь» Александр Кручинин тоже не остался в стороне.

«Отвратительно», – написал нападающий.

Вратарь подольского «Витязя» Илья Ежов тоже ждет серьезного наказания для Денискина.

«Какой расистский трус! Надеюсь, он за это заплатит».

Бывший форвард ряда клуба НХЛ Джей-Ти Браун, который летом объявил о завершении карьеры и продолжит работу в структуре клуба «Сиэтл Кракен» очень жестко высказался за дисквалификацию Денискина.

«Уберите этот мусор из хоккея и избавьтесь от периода ненависти и расизма!»

Извинения Денискина на фоне большого общественного резонанса и серьезности инцидента помогут ему избежать длительной дисквалификации. К расследованию УХЛ, вероятно, скоро подключится и IIHF, что может поставить на паузу и международные выступления нападающего. Но в этой ситуации главным видится то, чтобы этот эпизод стал катализатором искоренения дискриминации из украинского спорта.

Александр Черненко
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Теги

Андрей Денискин расизм

Комментарии 3

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28 сентября 2021г. 09:18
А кто нибудь знает что сказал Смерек перед этим эпизодом?
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27 сентября 2021г. 22:29
Я не был бы таким радикальным!
Это эмоции!
А понятие расизма слишком раздуто!
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27 сентября 2021г. 22:03
уверен , заокеанские знатоки благодаря этому моменту узнали что в Украине есть своя лига)
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