«Обидно и непростительно». Хоккейный мир негодует по поводу расистского поступка Денискина

Бывшие и нынешние хоккеисты требуют для форварда «Кременчуга» жесткого наказания

Тема дня

Андрей Денискин / Фото - uhl.ua

В центральном матче недели в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) «Кременчуг» на своем льду нанес первое поражение в сезоне донецкому «Донбассу» – 3:2. Однако сама игра отошла на второй план на фоне вопиющего поведения нападающего «горожан» Андрея Денискина, отметившегося проявлением расизма в отношении защитника дончан Джейлена Смерека.

Во время матча форвард получил дисциплинарный штраф и был удален до конца встречи. Несмотря на то, что Денискин уже успел извиниться, но эпизод приобрел большой общественный резонанс. Проявление расизма со стороны игрока «Кременчуга» уже осудила Федерация хоккея Украины (ФХУ), а «Донбасс» требует и от УХЛ разобраться с поведением игрока.

Соцсети также полнятся публикациями и комментариями с осуждением поведения Денискина, причем скандал очень быстро за пределы Украины – свое мнение уже успели высказать не только многие болельщики, но и звезды хоккея из Северной Америки и Европы, а также ведущие мировые СМИ.

В частности, спустя несколько часов после инцидента на него обратил внимание ведущий хоккейный аналитик ESPN Грег Вишински, который в своем материале отметил, что в Украине поступок Денискина также получил мгновенное осуждение, а сам игрок сразу извинился.

«В УХЛ заявили, что в отношении Денискина будет возбуждено дисциплинарное производство, добавив, что его поведение «недопустимо в рамках цивилизованного общества». «Донбасс» отметил в своем заявлении, что он «категорически отрицает все формы дискриминации» и что «расизму нет места» в спорте. Денискин опубликовал в Instagram извинения, заявив, что это «жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности», что его эмоции взяли верх, и что «я уважаю всех людей, независимо от их расы или национальности».

Бывший вратарь клубов НХЛ Кевин Уикс, который сейчас работает ведущим и экспертом на NHL Network опубликовал видео инцидента в своем Twitter и написал, что ожидает от IIHF и УХЛ длительной дисквалификации для Денискина.

«Привет, IIHF и УХЛ! Надеюсь на отстранение минимум на один год без оплаты во всех лигах и международных соревнованиях. Действия этого игрока обидны и непростительны. С нетерпением жду вашего соответствующего решения по наказанию».

Hello @iihf and @uhlua ; hoping your decision is minimum 1 year suspension without pay in all league and international competitions. This player’s actions are both hurtful and inexcusable. I eagerly await your appropriate and punitive response .@NHL #HockeyTwitter https://t.co/AVek4mGlhV — Kevin Weekes (@KevinWeekes) September 26, 2021

Сын бывшей звезды НХЛ и тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова форвард Игорь Ларионов-младший считает, что Денискина нужно отстранить пожизненно.

«Этот кретин должен быть отстранен пожизненно. Конец истории».

this cretin should be banned for life. end of story https://t.co/hccZxMv7rj — Igor Larionov II (@Igor_LarionovII) September 26, 2021

«Какой отвратительный жест был сделан в УХЛ относительно американца Джейлена Смерека, – пишет издание World Hockey Report. – Это стыдно и жалко для хоккея. IIHF, вам нужно обратить внимание».

A disgusting gesture in the UHL was made towards American Jalen Smereck… This is embarrassing and pathetic for hockey. @IIHFHockey needs to step up here. pic.twitter.com/cSqxBKVC4k — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) September 26, 2021

Не остались в стороне от инцидента и действующие игроки НХЛ. В частности, темнокожий нападающий «Флориды» Энтони Дюклер отметил, что расизм все еще остается большой проблемой для хоккея.

«Удивлен ли я? Нет. Это все еще огромная проблема для этой игры. Не могу дождаться, когда услышу наказание, от этого будет многое зависеть для этой игры».

Am I surprised? No. This is still a huge issue in this game. Can’t wait to hear this punishment, a lot on the line for the future of this game. https://t.co/DX86RzbeCJ — Anthony Duclair (@aduclair10) September 27, 2021

«Мне противно, – пишет форвард «Питтсбурга» Пьер-Оливье Джозеф. – Мы все с тобой, брат Джейлен Смерек».

I am disgusted we all with you brotha @jalen_smereck https://t.co/1h9Ww11Fov — P.O Joseph (@POJoseph15) September 27, 2021

Нападающий «Мариуполя» Элиезер Щербатов у себя в Instagram тоже отметил, что знает о дискриминации в хоккее, и хочет, чтобы эта игра, напротив, объединяла людей.

«Как еврей я знаю, что такое расизм (антисемитизм), и хочу сказать Джейлену Смереку: «Не теряй дух и держись». Хоккей должен нас сблизить. Такое не должно происходит в хоккее или в нашем обществе. Надеюсь, что Лига поступит справедливо».

Один из самых известных борцов с расизмом в хоккее Аким Алиу пришел в комментарии к Щербатову и оставил лаконичное сообщение.

«Это п**дец», – написал бывший хоккеист.

Выступающий за новосибирскую «Сибирь» Александр Кручинин тоже не остался в стороне.

«Отвратительно», – написал нападающий.

Вратарь подольского «Витязя» Илья Ежов тоже ждет серьезного наказания для Денискина.

«Какой расистский трус! Надеюсь, он за это заплатит».

Бывший форвард ряда клуба НХЛ Джей-Ти Браун, который летом объявил о завершении карьеры и продолжит работу в структуре клуба «Сиэтл Кракен» очень жестко высказался за дисквалификацию Денискина.

«Уберите этот мусор из хоккея и избавьтесь от периода ненависти и расизма!»

Get this garbage out of hockey & get this hate and racism out period! — JT Brown (@JTBrown23) September 26, 2021

Извинения Денискина на фоне большого общественного резонанса и серьезности инцидента помогут ему избежать длительной дисквалификации. К расследованию УХЛ, вероятно, скоро подключится и IIHF, что может поставить на паузу и международные выступления нападающего. Но в этой ситуации главным видится то, чтобы этот эпизод стал катализатором искоренения дискриминации из украинского спорта.