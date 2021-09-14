Заявка «Мариуполя» на новый сезон УХЛ

«Мариуполь» / Фото - УХЛ
«Мариуполь»
стал первым клубом среди всех команд в УХЛ, который подал заявленный список хоккеистов на сезон-2021/22.
В распоряжении Сергея Витера
25 хоккеистов – 2 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих. Об этом сообщает официальный сайт
УХЛ.
Заявка «Мариуполя» на сезон-2021/22 УХЛ:
Вратари:
70. Дуве Максим (18.02.2000 г.)
39. Короваев Денис (21.07.1990 г.)
Защитники:
8. Кудряшов Максим (06.01.1992 г.)
9. Олендаренко Илья (09.11.1998 г.)
16. Алексеев Роман (17.08.1989 г.)
18. Зуев Никита (25.09.1999 г.)
27. Матусевич Денис (27.10.2001 г.)
32. Лысенко Владислав (12.03.1995 г.)
43. Филимонов Александр (28.11.2002 г.)
75. Герцик Владислав (19.06.2000 г.)
Нападающий:
3. Луговой Владислав (01.08.1995 г.)
10. Мазур Вадим (17.02.1998 г.)
11. Янишевский Алексей (26.03.1993 г.)
13. Элиезер Щербатов (09.10.1991 г.)
14. Казаковцев Николай (23.03.1990 г.)
15. Бабинец Сергей (05.09.1987 г.)
17. Чердак Владимир (10.03.1994 г.)
21. Калейниковас Марк (31.12.1998 г.)
23. Ружников Назар (06.05.1999 г.)
24. Благой Роман (25.10.1987 г.)
31. Кудрин Виталий (05.05.1996 г.)
41. Костиков Александр (14.08.1997 г.)
80. Милехин Никита (02.02.1997 г.)
88. Лызин Евгений (09.06.1995 г.)
91. Тютченко Виктор (26.05.1996 г.)
Отметим, что первый матч сезона «Мариуполь» сыграет 18 сентября, против «Белого Барса». Начало поединка – в 16:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.
Накануне УХЛ опубликовала календарь матчей сезона-2021/22
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