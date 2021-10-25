Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Хоккей (14 событий из 23) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 1:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 2:1 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс 2:4 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс 7:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс 6:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 7:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс 4:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Мариуполь 3:7 Окончен
17:00 Рулав Одд - Донбасс 0:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован

Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка

Киевляне обыграли фаворита квартета, но остались за бортом турнира
Хоккей Хоккей в Европе
10:37
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Фото: пресс-служба Сокола

Вице-чемпион Украины «Сокол» занял второе место в группе С Континентального кубка и не сумел пробиться в третий раунд турнира.

Многие болельщики задаются вопросом, почему киевляне не прошли дальше.

Отвечаем: по регламенту турнира при равном количестве очков у первых трех команд группы, учитываются личные встречи этих клубов. То есть, матчи против «Тарту» оставляем за воображаемой границей.

Перед заключительным туром, чтобы проходить дальше «Соколу» необходимо было обыгрывать «Тарту» и надеется, что в параллельном матче «Ференцварош» обыграет «Олимп» со счетом 3:0. К сожалению, соперники киевляне сыграли 3:1. Самое обидное, что до 58-й минуты матча «Ференцварош» выигрывал у «Олимпа» 3:0, однако в самой концовке пропустил такую ненужную для «Сокола» шайбу.

Таким образом, по личным встречам между «Соколом», «Олимпом» и «Ференцворошом» лучшей командой по разницей шайб оказался «Олимп», у которого разница «+1» (4:1 обыграли «Сокол» и 1:3 уступили «Ференцварошу»). У «Сокола» разница «0» (киевляне уступили «Олимпу» 1:4, а затем с таким же счетом обыграли «Ференцварош»). У «Ференцвароша» разница «-1», однако венгры в личных встречах забросили меньше всех шайб, а поэтому оказались на третьем месте.

Положение в группе С:

Разобрались? Если нет, то задавайте вопросы в комментарии, все разъясним.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Сокол (Киев)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 21:30
6
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 20:53
3
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 16:41
2
«Сокол» – безоговорочный фаворит ключевого матча в Континентальном кубке
«Сокол» – безоговорочный фаворит ключевого матча в Континентальном кубке
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 13:23
Форвард «Сокола»: «Будем надеяться, что хоккейный бог поможет нам выйти в следующий раунд Континентального кубка»
Форвард «Сокола»: «Будем надеяться, что хоккейный бог поможет нам выйти в следующий раунд Континентального кубка»
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 12:59
Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»
Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 11:29

Новости: Хоккей

Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
УХЛ
13:09
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Хоккей в Европе
10:37
XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова
XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова
УХЛ
10:33
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
НХЛ
07:59
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
Хоккей в Европе
24 октября 21:30
ЦСКА одержал победу над «Адмиралом», «Амур» прервал серию из четырех поражений
ЦСКА одержал победу над «Адмиралом», «Амур» прервал серию из четырех поражений
КХЛ
24 октября 21:05
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Хоккей в Европе
24 октября 20:53
«Донбасс» благодаря трем шайбам в третьем периоде обыграл «Рулав Одд»
«Донбасс» благодаря трем шайбам в третьем периоде обыграл «Рулав Одд»
УХЛ
24 октября 19:20
В чемпионате Киевской области между детьми 2013/14 годов рождения произошла дикая бойня
В чемпионате Киевской области между детьми 2013/14 годов рождения произошла дикая бойня
24 октября 17:20
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости