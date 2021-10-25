Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка

Киевляне обыграли фаворита квартета, но остались за бортом турнира

Фото: пресс-служба Сокола

Вице-чемпион Украины «Сокол» занял второе место в группе С Континентального кубка и не сумел пробиться в третий раунд турнира.

Многие болельщики задаются вопросом, почему киевляне не прошли дальше.

Отвечаем: по регламенту турнира при равном количестве очков у первых трех команд группы, учитываются личные встречи этих клубов. То есть, матчи против «Тарту» оставляем за воображаемой границей.

Перед заключительным туром, чтобы проходить дальше «Соколу» необходимо было обыгрывать «Тарту» и надеется, что в параллельном матче «Ференцварош» обыграет «Олимп» со счетом 3:0. К сожалению, соперники киевляне сыграли 3:1. Самое обидное, что до 58-й минуты матча «Ференцварош» выигрывал у «Олимпа» 3:0, однако в самой концовке пропустил такую ненужную для «Сокола» шайбу.

Таким образом, по личным встречам между «Соколом», «Олимпом» и «Ференцворошом» лучшей командой по разницей шайб оказался «Олимп», у которого разница «+1» (4:1 обыграли «Сокол» и 1:3 уступили «Ференцварошу»). У «Сокола» разница «0» (киевляне уступили «Олимпу» 1:4, а затем с таким же счетом обыграли «Ференцварош»). У «Ференцвароша» разница «-1», однако венгры в личных встречах забросили меньше всех шайб, а поэтому оказались на третьем месте.

Положение в группе С:

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