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Официально. «Днепр» представил нового наставника команды

Херсонский коллектив возглавил экс-главный тренер «Белгорода»

Хоккей УХЛ
12:21
Официально. «Днепр» представил нового наставника команды
Виктор Богатырев / Фото - olympic.kz
Херсонский «Днепр» на своем аккаунте в Facebook сообщил, что подписал контракт с новым главным тренером команды Виктором Богатыревым.

59-летний специалист получил спортивное образование в столице Украины, окончив в 1986 году Киевский институт физкультуры (сейчас – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины).

В качестве хоккеиста начинал в молодежном составе «Сокола», играл в ХК «Красный экскаватор» (Киев). Тренерскую карьеру начал в 1997 году.

В сезоне-2004/2005 возглавлял «Белгород». В сезоне-2005/2006 был ассистентом Владимира Плющева в «Северстали». После обратно возглавил «Белгород». С белгородской командой Богатырев выходил в плей-офф (сезоны 2006-2010), а также становился чемпионом ВХЛ (сезон-2009/2010).

С 2019 по 2021 год стоял у руля ХК «Алтай-Торпедо» (Казахстан).

Ранее Дмитрий Пидгурский покинул пост главного тренера «Днепра».
Владимир Кириченко
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Днепр (Херсон)

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