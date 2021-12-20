Хоккеисты разочарованы. Игрокам НХЛ сообщили, что их не пустят на Олимпийские игры в Пекине

В «Каролине» об этом игрокам сообщили в командном чате после встречи NHLPA





Теуво Терявяйнен Нападающий сборной Финляндии, и «Каролины» Теуво Терявяйнен сообщил изданию Yle, что игрокам НХЛ прислали сообщение о запрете участия на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

По словам хоккеиста, сообщения пришли после видеосвязи с ассоциацией хоккеистов НХЛ (NHLPA), где обсуждался этот вопрос. «Я не был на сеансе видеосвязи, но некоторые одноклубники были там. После этого в групповой чат команды пришло сообщение, где говорилось о том, что игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пекине не будет, их участие будет невозможно. Это очень жестокое разочарование, поскольку я ждал этот турнир. Но я могу попытаться сыграть там через четыре года, поскольку мне сейчас лишь 27». Напомним, ранее стало известно. что в НХЛ вскоре объявят об отказе в участии в Олимпиаде.

Карен Агабекян