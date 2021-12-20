Источник: Игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх-2022
Хоккеисты разочарованы. Игрокам НХЛ сообщили, что их не пустят на Олимпийские игры в Пекине
В «Каролине» об этом игрокам сообщили в командном чате после встречи NHLPA
20 декабря 21:56
Теуво Терявяйнен
Нападающий сборной Финляндии, и «Каролины» Теуво Терявяйнен
сообщил изданию Yle, что игрокам НХЛ прислали сообщение о запрете участия на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).
По словам хоккеиста, сообщения пришли после видеосвязи с ассоциацией хоккеистов НХЛ (NHLPA), где обсуждался этот вопрос.
«Я не был на сеансе видеосвязи, но некоторые одноклубники были там. После этого в групповой чат команды пришло сообщение, где говорилось о том, что игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пекине не будет, их участие будет невозможно. Это очень жестокое разочарование, поскольку я ждал этот турнир. Но я могу попытаться сыграть там через четыре года, поскольку мне сейчас лишь 27».
Напомним, ранее стало известно. что в НХЛ вскоре объявят об отказе в участии в Олимпиаде.
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