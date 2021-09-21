Сегодня определятся финалисты чемпионата мира по хоккею
Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети
Эмблема создана на основе образа, использованного в картине Казимира Малевича
16:57
Логотип ЧМ-2023 / Фото - Facebook21 сентября в Санкт-Петербурге (Россия) официально был представлен логотип ЧМ-2023 по хоккею, который состоится в России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.
«Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма – одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века».
Логотип ЧМ-2023 вдохновлён русским авангардом #россиявмоемсердце pic.twitter.com/sftkWLjiCu— Хоккей России (@russiahockey) September 21, 2021
Эмблему мирового форума уже успели высмеять российские болельщики в сети, назвав ее «убожеством».
Отметим, что чемпионат мира-2023 пройдет с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Накануне Канада стала первой командой в истории, которая в хоккее на льду завоевала 3 комплекта золотых медалей за 1 календарный год.
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