Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них

Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети

Эмблема создана на основе образа, использованного в картине Казимира Малевича

Хоккей Хоккей в мире
16:57
Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети
Логотип ЧМ-2023 / Фото - Facebook
21 сентября в Санкт-Петербурге (Россия) официально был представлен логотип ЧМ-2023 по хоккею, который состоится в России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

«Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма – одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века».



Эмблему мирового форума уже успели высмеять российские болельщики в сети, назвав ее «убожеством».

Отметим, что чемпионат мира-2023 пройдет с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

Накануне Канада стала первой командой в истории, которая в хоккее на льду завоевала 3 комплекта золотых медалей за 1 календарный год.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети
Официально представлен логотип чемпионата мира-2023 по хоккею. Над ним уже успели поглумиться в сети
Хоккей в мире
16:57
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ
16:11
Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает
Тема дня
Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает
Украинцы в иностранных клубах
12:45
Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи
Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи Новости партнера
КХЛ
09:26
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
УХЛ
08:47
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
УХЛ
08:11
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
УХЛ
07:59
Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»
Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»
УХЛ
07:45
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
КХЛ
20 сентября 23:15
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости