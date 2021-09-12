Оганджанян: «Возвращение в Украину – тот опыт, который мне сейчас нужно получить»
Оганджанян: «У нас Кубрицкий тоже в сборной играет, поэтому всегда есть конкуренция»
Голкипер «Сокола» высказался о победе над «Кременчугом»
Артур Оганджанян / Фото: УХЛ
Голкипер «Сокола» Артур Оганджанян высказался о победе на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup-2021, где в решающем матче они одолели «Кременчуг».
«Отличная игра. «Кременчуг» – сильный соперник, играют агрессивно, в тело. Тяжело с ними играть, но мы выполняли установки тренера, правильно играли – за счёт этого терпели и дожали игру до конца».
О турнире.
«Хороший предсезонный турнир, возможность познакомиться с командами, посмотреть, поиграть, чтобы уже в сезоне с первой игры можно было показывать свою лучшую игру».
О первом сезоне в «Соколе».
«Всё очень хорошо, очень нравится команда. Рад, что выбрал именно этот клуб, что меня взяли, дали шанс. Буду работать, доказывать. У нас Кубрицкий тоже в сборной играет, поэтому всегда есть конкуренция».
Напомним, ранее в «Соколе» рассказали, что полностью готовы к новому сезону.