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Олег Микульчик: «Задачи у нас высокие – попасть в плей-офф, а там будем уже плясать»

Специалист отметил, что им приходится в очень короткие сроки формировать команду

Хоккей Хоккейная Суперлига
22:01
Олег Микульчик: «Задачи у нас высокие – попасть в плей-офф, а там будем уже плясать»
Олег Микульчик / Фото: СК Сокол

Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик высказался XSPORT о начале работы в клубе и о подготовке к сезону Суперлиги.

«Образовалась новая команда СК «Сокол». Сейчас формируем состав по-быстрому, но ребята будут хорошие. Хотелось, чтобы и молодые украинцы в команде были, как раньше. Будет интересно, будем соперничать, а там время покажет.

В чемпионате придется играть 30 игр, а команду вообще с ноля сделали за такой короткий срок. Хочется сказать большое спасибо нашим руководителям, которые помогают. Задачи у нас высокие – попасть в плей-офф, а там будем уже плясать. Нужно подобрать состав, сыграться, и будем решать задачи».

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Суперлига стартует 8 декабря матчем «Донбасса» и «Краматорска». Игру в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – 18:30.

Карен Агабекян
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