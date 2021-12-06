Олег Микульчик: «Задачи у нас высокие – попасть в плей-офф, а там будем уже плясать»

Специалист отметил, что им приходится в очень короткие сроки формировать команду





Олег Микульчик / Фото: СК Сокол Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик высказался XSPORT о начале работы в клубе и о подготовке к сезону Суперлиги.

«Образовалась новая команда СК «Сокол». Сейчас формируем состав по-быстрому, но ребята будут хорошие. Хотелось, чтобы и молодые украинцы в команде были, как раньше. Будет интересно, будем соперничать, а там время покажет. В чемпионате придется играть 30 игр, а команду вообще с ноля сделали за такой короткий срок. Хочется сказать большое спасибо нашим руководителям, которые помогают. Задачи у нас высокие – попасть в плей-офф, а там будем уже плясать. Нужно подобрать состав, сыграться, и будем решать задачи». PC_mid_roll_banner

Суперлига стартует 8 декабря матчем «Донбасса» и «Краматорска». Игру в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – 18:30.

Карен Агабекян