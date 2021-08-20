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Олимпийский чемпион и легендарный экс-вратарь «Рейнджерс» объявил о завершении карьеры

В начале этого года швед перенес операцию на открытом сердце
Хоккей НХЛ
17:00
Олимпийский чемпион и легендарный экс-вратарь «Рейнджерс» объявил о завершении карьеры
Хенрик Лундквист / Фото - cbssports
Легендарный голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Expressen.

В октябре прошлого года года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетнее соглашение на $ 1,5 млн с «Вашингтоном»

Напомним, в январе 2021 года Лундквист перенес операцию на открытом сердце.

39-летний швед является Олимпийским чемпионом-2006, а также серебряным призером Игр-2014, чемпионом мира-2017 и вице-чемпионом мира-2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005). В 2012 году Хенрик выиграл «Везину Трофи». В НХЛ Король Хенрик выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В минувшем сезоне Лундквист не выходил на лед. В сезоне-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один шат-аут, а в плей-офф сыграл два поединка.

Владимир Кириченко
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Теги

Хенрик Лундквист Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз

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