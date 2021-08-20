Лундквист перенесет операцию на открытом сердце
Олимпийский чемпион и легендарный экс-вратарь «Рейнджерс» объявил о завершении карьеры
В начале этого года швед перенес операцию на открытом сердце
Хенрик Лундквист / Фото - cbssportsЛегендарный голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Expressen.
В октябре прошлого года года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетнее соглашение на $ 1,5 млн с «Вашингтоном».
Напомним, в январе 2021 года Лундквист перенес операцию на открытом сердце.
39-летний швед является Олимпийским чемпионом-2006, а также серебряным призером Игр-2014, чемпионом мира-2017 и вице-чемпионом мира-2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005). В 2012 году Хенрик выиграл «Везину Трофи». В НХЛ Король Хенрик выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».
В минувшем сезоне Лундквист не выходил на лед. В сезоне-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один шат-аут, а в плей-офф сыграл два поединка.