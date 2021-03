Овечкин обогнал легенду Суперсерии-1972 и стал шестым снайпером в истории НХЛ. Но до Грецки еще очень далеко

Александр Овечкин / Photo by Patrick Smith/Getty Images

Концовка второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс». При счете 1:0 «Кэпиталз» зарабатывают большинство после удаления Мэттью Барзала и долго не могут его реализовать. Однако практически все две минуты на площадке находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который за 10 секунд до возвращения Барзала получает передачу от Джастина Шульца и броском в одно касание из левого круга вбрасывания прошивает вратаря «островитян» Семена Варламова.

Таких голов в карьере нападающего – сотни. Но на этот раз радость Овечкина особенная. Этот гол стал для него 718-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, который вывел его на шестое место в списке снайперов за всю историю НХЛ. Позади с 716-ю шайбами остался Фил Эспозито – лучший бомбардир Суперсерии-1972 между Канадой и СССР, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и Харт Трофи, десятикратный (!) обладатель Арт Росс Трофи – приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ – и член Зала хоккейной славы в Торонто.

Практически сразу после матча Эспозито записал для Овечкина видеопоздравление.

And now a message from the great Phil Esposito for Alex Ovechkin on taking over sixth place on the all-time goals list!#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/8NydChJFE8