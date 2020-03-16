Овечкин обогнал легенду Суперсерии-1972 и стал шестым снайпером в истории НХЛ. Но до Грецки еще очень далеко

Очередной гол капитана «Вашингтона» из своего «офиса»

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Александр Овечкин / Photo by Patrick Smith/Getty Images

Концовка второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс». При счете 1:0 «Кэпиталз» зарабатывают большинство после удаления Мэттью Барзала и долго не могут его реализовать. Однако практически все две минуты на площадке находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который за 10 секунд до возвращения Барзала получает передачу от Джастина Шульца и броском в одно касание из левого круга вбрасывания прошивает вратаря «островитян» Семена Варламова.

Таких голов в карьере нападающего – сотни. Но на этот раз радость Овечкина особенная. Этот гол стал для него 718-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, который вывел его на шестое место в списке снайперов за всю историю НХЛ. Позади с 716-ю шайбами остался Фил Эспозито – лучший бомбардир Суперсерии-1972 между Канадой и СССР, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и Харт Трофи, десятикратный (!) обладатель Арт Росс Трофи – приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ – и член Зала хоккейной славы в Торонто.

Практически сразу после матча Эспозито записал для Овечкина видеопоздравление.

And now a message from the great Phil Esposito for Alex Ovechkin on taking over sixth place on the all-time goals list!#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/8NydChJFE8 — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

«Поздравляю тебя. Ты фантастический хоккеист. Не представляю, как тебе удается забивать все эти голы, когда соперники в такой надежной экипировке блокируют броски. Удачи! Продолжай в том же духе, но не против «Лайтнинг».

Помимо всего прочего, Эспозито является основателем клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», поэтому его оговорка не случайна.

Интересно, что еще за неделю до того, как Овечкин забросил эту шайбу, Эспозито говорил, что уже давно знал, что Овечкин его обгонит, это было делом времени.

«Я знал, что он меня обойдет. Это было просто делом времени. Когда я завершил карьеру, то был вторым, а закончу, вероятно, седьмым. Не думаю, что кто-то еще заберется так высоко, а если это и произойдет, то я этого уже не увижу. К тому моменту меня уже не будет. Поразительно, что он продолжает это делать. И он будет продолжать это делать благодаря своему броску. Я обожаю смотреть за тем, как он забивает голы, потому что он всегда так бурно празднует. Мне это очень нравится».

Возвращаясь к Овечкину, нужно отметить, что уже в этом сезоне он может войти в пятерку лучших снайперов НХЛ за всю историю. Ближайшая цель россиянина – Марсель Дионн, на счету которого 731 шайба. То есть, за оставшиеся 27 матчей текущей регулярки Овечкину нужно забросить 13 шайб – цель более чем достижимая.

«Это уже история. Это довольно хорошие показатели, и я счастлив находиться в этой категории. Но сейчас просто нужно двигаться вперед. Данный рубеж пройден, теперь это история. Сегодня был очень хороший матч, важные очки и, очевидно, большие цифры. Я забил броском в касание из левого круга вбрасывания? Не имеет значения, как забит гол. Бросок в касание ли это, или кистевой, или подправление. Гол есть гол. И всегда приятно их забивать», – сказал Овечкин после матча.

Овечкин смотрит и дальше в этом списке. Догнать Уэйна Грецки, конечно, мечта красивая, но малодостижимая. Овечкину нужно забросить еще 176 шайб, а ему уже 36 лет. Однако ворваться в тройку у россиянина шансы неплохие, от Яромира Ягра он отстает на 48 голов.

Список лучших снайперов НХЛ в истории:

1. Уэйн Грецки – 894

2. Горди Хоу – 801

3. Яромир Ягр – 766

4. Бретт Халл – 741

5. Марсель Дионн – 731

6. Александр Овечкин – 718

7. Фил Эспозито – 717

8. Майк Гартнер – 708

9. Марк Мессье – 694

10. Стив Айзерман – 692

Кстати, здесь нужно учитывать и то, что среди игроков первой десятки Овечкин провел в НХЛ меньше всего матчей, а по среднему количеству шайб за игру он стоит выше даже, чем Грецки.

Alex Ovechkin scores his 12th goal of the season and his 718th career goal, passing Phil Esposito (717g) for the sixth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/cYJidjQ1AF — CapitalsPR (@CapitalsPR) March 17, 2021

Интересно, что на этой неделе Овечкин также преодолел отметку в 1300 набранных очков в НХЛ и сейчас находится на 34-й позиции, набрав за всю карьеру 1301 очко. Историческую десятку замыкает как раз Эспозито (1590), и, скорее всего, в этом списке для Овечкина именно эта планка является верхней. Лидирует Уэйн Грецки (2857 очков) – это, похоже, рекорд на все времена.