Овечкину осталось 7 очков, чтобы войти в топ-40 самых результативных игроков плей-офф НХЛ

Россиянин также третий по результативности в плей-офф среди левых нападающих





Александр Овечкин / Фото: twitter.com/Capitals

Российский ветеран «Вашингтона» Александр Овечкин в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:4 ОТ) отдал результативную передачу, которая стала для него 133-м очком за карьеру в плей-офф.

35-летний Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по этому показателю. Столько же очков набрал форвард «Торонто» Джо Торнтон, но россиянин сделал это за 138 матчей, тогда как канадец за 179.

Перед Овечкиным со 140 очками в плей-офф находятся Брэндан Шэнахан и Ги Лефлер. Лидирует в рейтинге легендарный Уэйн Гретцки – 382 очка.

Также Овечкин вышел на третье место в истории плей-офф НХЛ по результативности левых нападающих. Россиянин уступает лишь Брайану Проппу – 148 очков, и Брендану Шенахану – 134.