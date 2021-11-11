Пересунько: «Если Италия и Венгрия исповедуют такой же хоккей как соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов, это должно быть интригующе»

Хоккеист рассказал о состоянии сборной перед ноябрьскими матчами





Александр Пересунько / Фото: УХЛ Форвард «Донбасса» Александр Пересунько в комментарии ФХУ высказался о работе в сборной Украины и о предстоящих матчах в Будапеште.

Об арене в Будапеште. «Мне эта арена немного знакома. Когда-то приезжал сюда на турнир с юношеской сборной Украины (до 18 лет). Хороший стадион. Лед здесь немного отличается от того, к которому мы привыкли на большинстве украинских катков. Здесь лед более мягкий. Надо вкатиться, привыкнуть. Одну тренировку уже провели, еще одну проведем завтра. Специфика тренировок привычная – сыгрываем тройки нападения, работаем над тактикой. Это главное, что нам сейчас нужно». О работе с Вадимом Шахрайчуком. «Нам было несложно найти общий язык. Хороший специалист, работать интересно, все меня устраивает. Да и вообще, какая-то адаптация в команде была лишней, поскольку всех ребят давно знаю. Коллектив у нас хороший. Главное, чтобы мы оставались сплоченными на льду и вне его. Тогда у нас все может получиться. Хорошо, что есть такие международные паузы. Они – как глоток свежего воздуха и возможность оценить наш уровень». О том, отразился ли на команде матч между «Донбассом» и «Соколом». «Нет, конечно. Когда мы съезжаемся в ряды сборной, то становимся одной командой. Никто о клубных делах не говорит. Иногда бывает, что можем за что-нибудь друг друга подколоть. Но это в шутливой манере. У меня лично прекрасные отношения со всеми ребятами, в том числе теми, кто представляет «Сокол». О сборных Италии и Венгрии. «Признаюсь, что практически нет. Отдельную информацию слышал, но ясного представления о силе соперников она не дает. У венгров – канадский тренер, это должно быть тяжелее и интереснее одновременно. Если эти соперники исповедуют такой же хоккей, который показывали соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов, это должно быть интригующе». Напомним, ранее был опубликован состав сборной Украины на турнир в Венгрии.

Карен Агабекян