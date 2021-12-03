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По опыту Лас-Вегаса. Зачем КХЛ провела матч в Дубае?

Очередная попытка лиги найти новый регион для расширения
Хоккей КХЛ
20:16
По опыту Лас-Вегаса. Зачем КХЛ провела матч в Дубае? Мнение
Фото - hawk.ru

Матчи Континентальной хоккейной лиги уже давно играются в тропиках – с того времени как в лигу вступил ХК «Сочи». Однако пятничная встреча «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае, безусловно, привлекала особое внимание.

Идея проведения матча в столице ОАЭ принадлежала председателю совета директоров «Авангарда» Александру Крылову, но в итоге стала маркетинговым ходом самой КХЛ, президент которой Алексей Морозов еще несколько дней подтвердил небеспочвенность слухов о возможном создании в Дубае клуба КХЛ.

«Это перспективный регион, который может развиваться в плане хоккея. Были проблемы со льдом, но они были решены. Вроде бы все хоккеисты остались довольны.

Клуб КХЛ из Эмиратов? Все будет зависеть от сегодняшнего мероприятия, как оно понравится местной публике. Чтобы здесь сделать лед, потребовалось 7 дней. Здесь нужно много работать с ареной, тут даже не было ледозаливочных машин», – говорил уже перед матчем Морозов.

Алексей Морозов и Александр Крылов / Фото - hawk.ru
Алексей Морозов и Александр Крылов / Фото - hawk.ru

Сама игра откровенно разочаровала. Во-первых, главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оставил вне заявки едва ли не главную звезду своей команды Даниса Зарипова, который в этой встрече мог оформить юбилей и провести 1300-й матч в чемпионате России. Во-вторых, наставник казанцев не стал отходить от привычной манеры игры своей команды, сделав ставку на энергичный силовой хоккей, который практически убил атаку «Авангарда», но и у самого «Ак Барса» моментов было минимум.

В итоге, первая заброшенная шайба в матче состоялась только ближе к концу второго периода, а вообще их было только четыре – победа «Ак Барса» 3:1.

Игру на Coca-Cola Arena посетили 5150 болельщиков – из-за коронавирусных органичений на стадион не могли пустить максимальные для хоккейных матчей 12 тысяч зрителей, а только 7300 человек. Но все равно аншлага не состоялось, хотя антураж на игре был приличный.

Фото - hawk.ru
Фото - hawk.ru

На матч даже пригласили бывшего вратаря «Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрика Лундквиста, который находился в ложе почетных гостей.

Организация тоже не подвела – все было ярко и красочно.

Фото - hawk.ru
Фото - hawk.ru

В последние годы КХЛ проводила вынесенные матчи в Вене и Давосе, однако продолжения этой тенденции по продвижению в Европу не последовало. Вообще, она уже давно провалилась – проекты образца КХЛ в виде «Слована», «Льва» и «Медвешчака» давно канули в лету. Дубай в этом смысле выделяется – опыт НХЛ показал, насколько хоккей может быть успешен в качестве бизнес-модели в южных и жарких регионах. Столицу ОАЭ часто называют ближневосточным Лас-Вегасом, а именно в «городе грехов» хоккей в последние годы зашел лучше всего.

Однако это была только презентация. Понравился ли хоккей шейхам и будут ли они готовы вкладывать в него деньги – вопрос открытый.

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