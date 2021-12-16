По стопам Гретцки, Кросби и Макдэвида. На МЧМ-2022 за сборную Канады сыграет 16-летний вундеркинд

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Превью

Коннор Бедард / Фото - TSN.ca

Их было всего лишь полдюжины. Канадских игроков, которые сыграли на молодежном чемпионате мира (U-20) в возрасте 16-ти лет. И все они в будущем стали звездами мирового хоккея.

Коннор Бедард идет по стопам Уэйна Гретцки, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. 16-летний уроженец Ванкувера попал в окончательный состав молодежной сборной Канады на чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире и готов переписывать историю.

Бедард – именно тот, кого канадские журналисты уже называют пресловутым словосочетанием Next One. И имеют право. Будущий фаворит драфта-2023 попал на карандаши скаутам еще в возрасте 13-ти лет – в Канаде умеют рассматривать будущих звезд с самых ранних лет. Еще в прошлом году Бедард стал первым игроком в истории Западной хоккейной лиги (WHL), получившим «исключительный статус», позволяющий играть в одной из трех сильнейших юниорских канадских лиг до наступления 16-летия. В прошлом сезоне он набрал 28 (12+26) очков в 12-ти матчах за «Реджину Петс», а в этом году он является лучшим бомбардиром команды с 24 (14+10) очками в 24-х матчах.

Бедард играет в WHL с 15-ти лет / Фото - Global News Бедард играет в WHL с 15-ти лет / Фото - Global News

До этого таких игроков было всего шесть – пять из них, включая Аарона Экблада, Джона Тавареса и Коннора Макдэвида, играли в юниорской лиге Онтарио (OHL), а недавняя звезда молодежной сборной Канады Джо Велено выступал в лиге Квебека (QMJHL). Еще в возрасте 15-ти лет Бедард успел стать чемпионом мира среди юниоров (U-18), набрав 14 (7+7) очков на мировом первенстве всего лишь в семи матчах. Канадскому вундеркинду не привыкать на протяжении всей карьеры играть против более взрослых соперников. И делает он это более чем успешно.

Бедард – хоккеист нового поколения, порожденного постоянными изменениями правил в сторону уменьшения жесткости игры. Его рост всего лишь 175 сантиметров, однако он еще может подрасти, и уже сейчас весит 82 килограмма, что делает его очень стойким игроком с низким центром тяжести, которого трудно сдвинуть с места. Против Бедарда трудно играть даже более габаритным соперникам, а по многочисленным нарезкам игровых моментов с его участием можно заметить, насколько он юркий и подвижный. При этом его физический компонент должен только совершенствоваться. Исходя из его комплекции, в Канаде его сравнивают не только с Макдэвидом, но и со Стивеном Стэмкосом.

Однако главный тренер канадской молодежки Дэйв Кэмерон считает все эти разговоры наиболее вредными для юного игрока и призывает заканчивать со всевозможными сравнениями:

«Он должен быть тем, кем и является – Коннором Бедардом. Он действительно хорош с шайбой. Он одаренный игрок. Но теперь Коннор должен прийти и показать все это против гораздо более возрастных игроков».

Судя по всему, Бедард не будет иметь много возможностей сыграть на молодежном чемпионате мира. Скорее всего, таких шансов будет два: в этом и следующем году. В 2023 году его уже выберут на драфте, и как это было с предыдущими вундеркиндами, он сразу же попадет в основной состав своих команд НХЛ, поэтому уже в возрасте 19 лет будет рубиться в регулярном чемпионате, а не против сверстников на мировом первенстве.

«Ты приезжаешь сюда, чтобы сделать то, что от тебя требуют, – говорит Бедард. – Эти все ребята на пару лет старше, плюс они лучшие игроки в стране. Это короткий сбор. У нас будет несколько тренировок и пара контрольных матчей. За это время мне нужно показать все, что я умею и чем могу помочь команде».

Big night for the line of Connor Bedard (2G 1A), Dylan Guenther (1A) and Joshua Roy (1G 1A), including this Roy-to-Bedard marker that made it 3-0 in the 3rd. #WorldJuniors | #OurGameIsBack | @WHLPats | @EdmOilKings | @PhoenixSherbroo pic.twitter.com/6Qq9RVM5hq — Hockey Canada (@HockeyCanada) December 12, 2021

До Бедарда всего шесть игроков играли за молодежную сборную Канады на юниорском чемпионате мира в возрасте 16-ти лет: Уэйн Гретцки (1978), Эрик Линдрос (1990), Джейсон Спецца и Джей Баумистер (2000), Сидни Кросби (2004) и Коннор Макдэвид (2014).

При этом, Макдэвиду исполнилось 17 лет уже через неделю после окончания турнира, а Бедарду день рождения только в июле. Но самым молодым игроком в истории молодежной сборной Канады на МЧМ он стать не сможет – Баумистер сыграл за нее в возрасте 16 лет и 29 дней.

Партнер Бедарда по команде и юниорской чемпионской сборной Канады Шейн Райт в прошлом году был в лагере молодежки в возрасте 16-ти лет, но в последний момент был отцеплен. В этом году он сыграет уже 17-летним. Райт, как и Бедард, получил «исключительный статус» от CHL, но в OHL, и выйдет на драфт НХЛ уже в 2022 году, поэтому МЧМ-2022 для него является едва ли не главным шансом проявить себя, хотя уже сейчас во всех агентствах ему отдают первый номер.

«Было большим разочарованием, что я не попал в прошлом году в команду, хотя был в лагере, – говорит Райт. – Но сейчас у меня еще больше мотивации проявить себя».

В финале юниорского чемпионата мира-2021 Райт в статусе капитана сборной Канады набрал 3 (1+2) очка и помог команде выиграть золото. Тогда он разделил первенство в гонке бомбардиров с Бедардом.

Два канадца стали главными звездами того турнира, и в Эдмонтоне и Ред-Дире к ним будет приковано огромное внимание, однако пока трудно представить, насколько большая роль на них будет возлагаться в команде.

Канадцы, имея в составе первого номера драфта-2021 Оуэна Пауэра, успевшего дебютировать уже и за взрослую сборную на ЧМ-2021, Мэйсона Мактавиша, уже забивавшего в НХЛ, Кола Перфетти, Дилана Гюнтера и остальных, наравне с американцами снова будут фаворитами МЧМ. Юные дарования уже являются звездами у себя на родине, но, как это бывает всегда, именно этот турнир является главной выставкой их таланта для остального мира.

Телеканалы XSPORT и XSPORT+, а также портал XSPORT.ua будут транслировать матчи молодежного чемпионата мира-2022 в прямом эфире. В период с 26 декабря по 5 января смотрите 22 самых интересных матча мирового первенства в Эдмонтоне и Ред-Дире.