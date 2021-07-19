Прайс, Тарасенко и Дадонов. 12 звезд НХЛ, которые могут оказаться в «Сиэтле»

Драфт расширения пройдет в ночь со среды на четверг

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Кэри Прайс и Владимир Тарасенко могут оказаться в «Сиэтле» / Фото - NHL.com

В ночь с 21-го на 22-е июля пройдет главное событие лета в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) – драфт расширения, на котором свой состав сформирует 32-я команда лиги – «Сиэтл Кракен». У новичка будет возможность выбрать по одному новичку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса», который освобожден от обязательств, поскольку сам только четыре года назад участвовал в такой процедуре.

Согласно правилам драфта, «Сиэтл» обязан выбрать не менее 20-ти игроков, находящихся на контракте на сезон-2022/23, и совокупная стоимость этих хоккеистов должна составить от 60% до 100% от потолка зарплат прошлого сезона (впрочем, в новом он тоже не изменится). Как минимум, до следующего лета «Сиэтл» не будет иметь права выкупить контракты этих игроков.

Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трех защитников и одного вратаря либо восемь полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, у которых в контракте прописан запрет на обмен, автоматически попадали в список защищенных. Также к драфту не допускаются игроки, которые провали свой первый или второй сезон на профессиональном уровне и у них действует контракт новичка, а также игроки без контрактов.

it’s time for all you atTwitter GMs to shine.



fill out your own 2021 Expansion Draft boards and let us know which players you’d select in the expansion draft. pic.twitter.com/TVhxfkJh8T — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 18, 2021

Также лига прописала в правилах обязанность для каждого клуба выставить на драфт расширения одного защитника, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравшего не меньше 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних, не менее двух нападающих с аналогичными условиями по количеству проведенных матчей и не менее одного вратаря с контрактом на сезон-2021/22 либо находящегося в статусе ограничено свободного агента, если он уже получил квалификационное предложение.

Игроков с тяжелыми травмами, которые пропустили 60 и более последних матчей, можно было выставлять на драфт только по специальному разрешению НХЛ. Таких хоккеистов ни один клуб не внес в список защищенных.

18 июля все клубы лиги опубликовали список защищенных игроков. Кроме того, в течение двух дней перед драфтом «Сиэтл» может эксклюзивно вести переговоры с неограниченно свободными агентами, однако, в случае подписания такого игрока, «Сиэтл» потеряет право выбрать кого-то из его клуба уже на драфте.

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис / Фото - twitter.com/SeattleKraken

В списке незащищенных игроков перед драфтом оказались несколько суперзвездных хоккеистов. Также у «Сиэтла» есть возможность подписать и звезд из числа неограниченно свободных агентов. Представляем вашему вниманию десять самых ярких хоккеистов, которые могут начать следующий сезон в «Сиэтле».

Кэри Прайс («Монреаль»)

Звездный вратарь отказался от пункта в контракте о запрете обмена и автоматической защиты. Мотивация вратаря и клуба состоит в том, чтобы защитить бэкапа Джейка Аллена, а расчет заключается в том, что внушительное соглашение 33-летнего канадца со среднегодовой зарплатой в 10,5 миллионов долларов, которое рассчитано еще на пять лет, отпугнет «Сиэтл». Случится ли это или же «Монреаль» потеряет свою главную звезду, станет известно уже на драфте.

Кэри Прайс / Фото - Sportsnet

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

«Сент-Луис» решил не защищать на драфте Тарасенко, поскольку отношения игрока и клуба уже давно испортились, а сам россиянин требовал обмен. Так как забрать немалый контракт (7,5 миллионов долларов за сезон) в полном объеме борющегося с травмами последние два сезона россиянина никто не хочет в результате обмена, «Блюзмэны» и приняли такое решение.

Теперь решение за «Сиэтлом». Имя Тарасенко все еще очень громкое, но его состояние после нескольких операций и результативность в прошедшем сезоне вызывают много вопросов.

Владимир Тарасенко / Фото - NHL.com

Габриэль Ландескуг («Колорадо»)

У шведского капитана «Эвеланш» закончился контракт, а договориться о новом он так и не смог, поэтому денверцы не смогли внести его в список защищенных. Сам игрок винит в этом клуб, поскольку хочет остаться в расположении одного из фаворитом Кубка Стэнли, где он лидер и капитан, но, по информации инсайдеров, генменеджера «Колорадо» Джо Сакика останавливают финансовые аппетиты хоккеиста, который хочет едва ли не 10 миллионов долларов за сезон, либо долгосрочное соглашение (минимум семь лет) на семь миллионов. «Колорадо» готов дать только 30 миллионов на пять лет и ждут от игрока уступков. Сам Ландескуг, видимо, ждет предложения в ближайшие дни от «Сиэтла», который, по слухам, готов дать ему 56 миллионов за семь лет и сделать капитаном, что устроит шведа.

Габриэль Ландескуг / Фото - Getty Images

Якуб Ворачек и Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)

Звездную парочку «летчиков» разбираем вместе, поскольку забрать каждого из них «Сиэтл» может в равной степени. «Филадельфия» взяла курс на существенные изменения и уже успела провести обмен Нолана Патрика и Филиппа Майерса на защитника «Нэшвилла» Райана Эллиса, после чего не стала защищать Ворачека и ван Римсдайка. Стороны сошлись на том, что наступило время перемен, поэтому, если их не заберет «Кракен», велика вероятность, что они будут обменяны.

Якуб Ворачек и Джеймс ван Римсдайк / Фото - USA TODAY

Мэтт Дюшейн и Райан Джохансен («Нэшвилл»)

Аналогична ситуация, что и с Ворачеком и ван Римсдайком. Дюшейн и Джохансен явно не играют на свои зарплаты в 8 миллионов долларов в год, поэтому, как и Тарасенко, обменять их непросто. «Нэшвилл» в последних двух сезонах очень мало забрасывает, поэтому собирается перекроить линию нападения. Ранее был уже был обменян в «Лос-Анджелес» Виктор Арвидссон, а Дюшейна и Джохансена не стали защищать. Кроме того, «Нэшвилл» стал единственным клубом, который защитил пятерых защитников и только трех форвардов.

Райан Джохансен и Мэтт Дюшейн / Фото - Getty Images

Марк Джирдано («Калгари»)

Еще два года назад защитник «Флэймз» был признан лучшим игроком своего амплуа и получил «Норрис Трофи», но за последние два года уровень его игры существенно упал. Сейчас Джиордано уже 37, а срок его контракта рассчитан еще на год. Его время в НХЛ уже подходит к концу, но еще один добротный сезон он способен выдать. Плюс «Сиэтл» может рассчитывать на него как на одного из лидеров раздевалки вожака в защите.

Марк Джиордано / Фото - NHL.com

Евгений Дадонов («Оттава»)

Прошлым летом Дадонов, у которого закончился контракт с «Флоридой», где он был нападающим первого звена, заключил трехлетнее соглашение с «Оттавой» на сумму 15 миллионов долларов. Однако минувший чемпионат не задался у россиянина – он забросил всего 11 шайб в регулярке, что явно не соответствует ни его статусу, ни контракту. Поэтому вполне ожидаемо, что «Оттава» не стала вносить его в список защищенных и, вероятно, что экс-форвард «Донбасса» все же окажется в «Сиэтле». Для него смена обстановки может пойти на пользу.

Евгений Дадонов / Фото - Getty Images

Пи Кей Суббан («Нью-Джерси»)

В отличие от «Нэшвилла», «Нью-Джерси» пошел по стандартному пути и защитил трех игроков обороны – только что выменянного у «Колорадо» и проведшего добротный прошлый сезон Райана Грэйвза, а также Дэймона Сиверсона и Йонаса Зигенталлера. Места одному из самых дорогих защитников лиги Пи Кею Суббану не нашлось. В этом видятся сплошные плюсы: нестабильно играющий в последних сезонах Суббан явно может отпугнуть «Сиэтл» своей зарплатой, но одновременно его потеря существенно можут разгрузить «Нью-Джерси» платежку.

Пи Кей Суббан / Фото - NHL.com

Онджей Палат и Алекс Киллорн («Тампа-Бэй»)

«Тампа-Бэй» точно потеряет на этом драфте кого-то из ведущих игроков своего чемпионского состава – всех защитить было просто невозможно. В списке незащищенных оказались форварды первых двух звеньев – Онджей Палат и Алекс Киллорн. Однако и помимо них и «Сиэтла» очень много вариантов в «Тампе», включая Янни Гурда и молодого Кэла Фута, а сами «Лайтнинг» очень заинтересованы в чистке платежной ведомости, поэтому нельзя исключать, что именно с «Молнией» «Сиэтл» заключит побочную сделку после драфта, и этот дополнительный обмен может минимизировать для чемпиона потери, но при этом будет выгодным и для «Кракен».