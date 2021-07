Прайс, Тарасенко и Дадонов. 12 звезд НХЛ, которые могут оказаться в «Сиэтле»

Кэри Прайс и Владимир Тарасенко могут оказаться в «Сиэтле» / Фото - NHL.com

В ночь с 21-го на 22-е июля пройдет главное событие лета в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) – драфт расширения, на котором свой состав сформирует 32-я команда лиги – «Сиэтл Кракен». У новичка будет возможность выбрать по одному новичку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса», который освобожден от обязательств, поскольку сам только четыре года назад участвовал в такой процедуре.

Согласно правилам драфта, «Сиэтл» обязан выбрать не менее 20-ти игроков, находящихся на контракте на сезон-2022/23, и совокупная стоимость этих хоккеистов должна составить от 60% до 100% от потолка зарплат прошлого сезона (впрочем, в новом он тоже не изменится). Как минимум, до следующего лета «Сиэтл» не будет иметь права выкупить контракты этих игроков.

Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трех защитников и одного вратаря либо восемь полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, у которых в контракте прописан запрет на обмен, автоматически попадали в список защищенных. Также к драфту не допускаются игроки, которые провали свой первый или второй сезон на профессиональном уровне и у них действует контракт новичка, а также игроки без контрактов.

