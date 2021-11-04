Президент ФХУ прокомментировал ситуацию с гражданством игрока «Сокола»
Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко прокомментировал ситуацию вокруг игрока «Сокола» Виктора Андрущенко, который подозревается в том, что играл в чемпионате Украины под поддельными документами.
Оригинал комментария Зубко:
«Заява УХЛ стосовно хокеїста Андрущенка мене вкотре здивувала. Ця історія пригадала мені кілька не дуже коректних фактів, які дають підстави звинуватити керівництво ліги в недоброчесності. Почалося все з того, що після двох поспіль перемог “Кременчука” над “Донбасом” співробітник телеканалу Xsport без жодних підстав звинуватив гравця “Кременчука” в расизмі, а генеральний менеджер ліги поширив історію на весь світ, завдаючи тим самим болючого удару як по іміджу клубу “Кременчук” та окремо взятого гравця зокрема, так і по репутації українського хокею загалом.
Тепер спостерігаємо продовження історії. Вартувало київському “Соколу” впевнено захопити лідерство в чемпіонаті, як ліга, яка сама приймала документи гравців, розпочинає якісь розслідування.
У цьому контексті паралелі напрошуються самі по собі. Паралелі восьмирічної давнини, коли київський “Беркут”, який впевнено лідирував у чемпіонаті, був знятий із серії плей-оф в угоду команди Бориса Колеснікова “Донбас”.
Звісно, ми перевіримо всі факти, які стосуються документів хокеїста Андрущенка. Але якщо співробітники і керівник ліги не розуміють, що вони повинні працювати чесно на благо всіх учасників гри, а не окремо взятого клубу, то вони будуть відсторонені. Обіцяю, що буде проведена глибинна службова перевірка. Вона буде публічною і людина, яка займається переслідуванням інших команд в угоду Бориса Колеснікова і клубу “Донбас” буде жорстко покарана. І це стосується не лише генерального менеджера УХЛ, а й всіх, хто чинить так само, як він.
Також можу додати, що за всіма документами хокеїст Віктор Андрущенко є громадянином України. Спортивний департамент ФХУ перевірив, що жодного офіційного матчу в складі національних збірних Білорусі він не провів. Відповідно в квітні наступного року Віктор зможе допомогти збірній України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Якщо, звісно, в його послугах будуть зацікавлені тренери нашої команди».
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