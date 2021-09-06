Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» - «Динамо» Рига - 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
Шайбы забросили:
1:0 Челиос (Фу, Вонг), 00:29
1:1 Гормли (Шинкарук Тиивола), 14:35, ГБ
2:1 Локхарт (Фу, Фрэм), 20:13
3:1 Верек (Сквайрз), 23:01, ГБ
3:2 Червени (Гормли), 29:59
3:3 Озолс, 36:06
4:3 Пуарье (Гормли, Коррадо), 38:11, ГБ
3:5 Червени, 50:30
3:6 Елисеев, 52:57, ГМ
4:6 Ип, 57:00
5:6 Никколс, 58:58
Вратари: Лазушин - Маттссон
«Спартак» - «Витязь» - 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Локтионов (Кугрышев, Вишневский), 04:12
2:0 Хохлачев (Вишневский, Локтионов), 10:00, ГБ
2:1 Оямяки (Аалтонен, Индрашис), 18:28, ГБ
2:2 Яремчук (Смолин, Одетт), 43:59, ГБ
3:2 Петтерссон (Лехтеря, Хеед), 63:35, ГБ
Вратари: Красиков - Ежов
СКА - «Адмирал» - 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)
Шайбы забросили:
1:0 Воробьев (Ожиганов, Фантенберг), 02:59
2:0 Бурдасов (Ожиганов, Вей), 08:37, ГБ
3:0 Моисеев (Грошев, Галенюк), 12:37
4:0 Марченко (Кирсанов), 27:38
5:0 Кузьменко (Кемппайнен, Хуснутдинов), 30:38
5:1 Саюстов (Кестнер, Букартс), 34:31
6:1 Тимкин (Моисеев), 40:12
6:2 Ушенин Вячеслав (Cаюстов, Шулак), 43:27, ГБ
7:2 Мичков (Марченко, Хендемарк), 50:28, ГБ
8:2 Мичков (Фальковский, Кузьменко), 57:51, ГБ
9:2 Марченко (Мичков, Кузьменко), 59:22, ГБ
Вратари: Юханссон - Налимов (Серебряков)
ХК «Сочи» - ЦСКА - 1:4 (0:3, 1;1, 0:0)
Шайбы забросили:
0:1 Плотников (Окулов), 01:38
0:2 Григоренко (Плотников, Нестеров), 03:17, ГБ
0:3 Окулов (Плотников), 04:31
1:3 Руденков (Гараев), 25:02
1:4 Дальбек (Окулов, Соркин), 33:30
Вратари: Третьяк - Федотов
«Йокерит» - «Трактор» - 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Пакаринен (Коссила, Хянникяйнен), 01:20, ГБ
2:0 Пакаринен (Турунен, Коссила), 16:14, ГБ
3:0 Коссила, 27:37
3:1 Абрамов, 38:02
3:2 Стась (Капустин), 43:09
4:2 Анттила, 45:29
4:3 Гика (Седлак, Тертышный), 47:16
4:4 Пулккинен, 49:00
5:4 Коссила (Турунен), 61:37
Вратари: Линдбек - Вилл
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