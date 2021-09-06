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Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»

СКА дома разгромил «Адмирал»
Хоккей КХЛ
22:45
Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
СКА дома разгромил «Адмирал» / фото - twitter.com

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» - «Динамо» Рига - 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)

Шайбы забросили:

1:0 Челиос (Фу, Вонг), 00:29

1:1 Гормли (Шинкарук Тиивола), 14:35, ГБ

2:1 Локхарт (Фу, Фрэм), 20:13

3:1 Верек (Сквайрз), 23:01, ГБ

3:2 Червени (Гормли), 29:59

3:3 Озолс, 36:06

4:3 Пуарье (Гормли, Коррадо), 38:11, ГБ

3:5 Червени, 50:30

3:6 Елисеев, 52:57, ГМ

4:6 Ип, 57:00

5:6 Никколс, 58:58

Вратари: Лазушин - Маттссон

«Спартак» - «Витязь» - 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Локтионов (Кугрышев, Вишневский), 04:12

2:0 Хохлачев (Вишневский, Локтионов), 10:00, ГБ

2:1 Оямяки (Аалтонен, Индрашис), 18:28, ГБ

2:2 Яремчук (Смолин, Одетт), 43:59, ГБ

3:2 Петтерссон (Лехтеря, Хеед), 63:35, ГБ

Вратари: Красиков - Ежов

СКА - «Адмирал» - 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)

Шайбы забросили:

1:0 Воробьев (Ожиганов, Фантенберг), 02:59

2:0 Бурдасов (Ожиганов, Вей), 08:37, ГБ

3:0 Моисеев (Грошев, Галенюк), 12:37

4:0 Марченко (Кирсанов), 27:38

5:0 Кузьменко (Кемппайнен, Хуснутдинов), 30:38

5:1 Саюстов (Кестнер, Букартс), 34:31

6:1 Тимкин (Моисеев), 40:12

6:2 Ушенин Вячеслав (Cаюстов, Шулак), 43:27, ГБ 

7:2 Мичков (Марченко, Хендемарк), 50:28, ГБ

8:2 Мичков (Фальковский, Кузьменко), 57:51, ГБ

9:2  Марченко (Мичков, Кузьменко), 59:22, ГБ

Вратари: Юханссон - Налимов (Серебряков)

ХК «Сочи» - ЦСКА - 1:4 (0:3, 1;1, 0:0)

Шайбы забросили:

0:1 Плотников (Окулов), 01:38

0:2 Григоренко (Плотников, Нестеров), 03:17, ГБ

0:3 Окулов (Плотников), 04:31

1:3 Руденков (Гараев), 25:02

1:4 Дальбек (Окулов, Соркин), 33:30 

Вратари: Третьяк - Федотов

«Йокерит» - «Трактор» - 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Пакаринен (Коссила, Хянникяйнен), 01:20, ГБ

2:0 Пакаринен (Турунен, Коссила), 16:14, ГБ

3:0 Коссила, 27:37

3:1 Абрамов, 38:02

3:2 Стась (Капустин), 43:09

4:2 Анттила, 45:29

4:3 Гика (Седлак, Тертышный), 47:16

4:4 Пулккинен, 49:00

5:4 Коссила (Турунен), 61:37

Вратари: Линдбек - Вилл

Рене Тер Велде
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