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«Рулав Одд» с дублем Бондаренко обыграл «Белый Барс»

Харьковчане добыли вторую победу в сезоне
Хоккей УХЛ
15:25
«Рулав Одд» с дублем Бондаренко обыграл «Белый Барс»
Фото: УХЛ

В Белой Церкви местный «Белый Барс» и харьковский «Рулав Одд» продолжили третий тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Матч команды начали очень активно, создавая моменты то у ворот Полгородника, то у ворот Шевчука, но до завершающего броска дело так и не дошло. Если не считать незасчитанной шайбы Кирилла Бондаренко на самом старте периода, то больше настолько опасных моментов в первой половине периода не было.

Успешной для харьковчан и провальной для «барсов» стала вторая половина периода – сначала тот же Бондаренко забил уже чистый гол и отметился своей первой шайбы в составе «Рулава», а затем Филипп Лапков сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Не сбавили темп игры команды и во втором отрезке встречи. Сначала клубы обменялись голами – на шайбу Бондаренко в меньшинстве у «Белого Барса» ответил Денис Бородай. Однако, уже спустя две минуты Артем Сурсов отличился за харьковчан.

В третьем периоде команды сбавили скорости своих атак, что сказалось и на результативности. Однако во второй половине двадцатиминутки белоцерковцы смогли дважды отличиться в воротах Михаила Шевчука и сократить счет до минимальных 3:4. У «Рулав Одд» был шанс вернуть себе преимущество в две шайбы, но Артем Сурсов не смог реализовать штрафной бросок.

Как бы не старался «Белый Барс», но сравнять счет и перевести игру в овертайм у него так и не вышло. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Рулав Одд».

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Рулав Одд» 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

0:1 Бондаренко (Жигалов, меньш.), 10:10;

0:2 Лапков (Сурсов), 11:26;

0:3 Бондаренко (Кича, меньш.), 25:51;

1:3 Бородай (Гребеник, Грабовецкий, больш.), 32:00;

1:4 Сурсов (Ефимов, Желудков), 33:57;

2:4 Грабовецкий (Бородай, Козловский), 51:47;

3:4 Попережай (Брага, больш.), 52:01;

«Белый Барс»: Полгородник (Сулима); Гребеник (А) - Козловский, Дахновский - Грицюк, Ядловский (А) - Будько, Собко - Киселев; Грабовецкий - Куцевич (К) - Бородай, Попережай - Брага - Удовиченко, Тищенко - Качан - Бойко, Койда - Собченко - Баглай.

«Рулав Одд»: Шевчук (Петров); Сурсов (А) - Лапков, Бондаренко - Сарапульцев, Басков - Секирко (К), Абаджян - Пойманов; Ефимов - Желудков - Пугачев (А), Кича - Жигалов - Канаплин, Олейник - Наливайко - Мельников, Гузенко - Шамардин - Сиротенко.


Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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