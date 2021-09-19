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«Рулав Одд» в гостях разгромил «Днепр»

Харьковчане дебютировали в УХЛ с крупной победы

Хоккей УХЛ
19 сентября 19:27
«Рулав Одд» в гостях разгромил «Днепр»
Фото: УХЛ

В Херсоне местный «Днепр» разгромно проиграл дебютанту УХЛ харьковскому «Рулав Одд» со счетмо 0:5.

Подопечные Игоря Шаманского с первых секунд матча пошли в атаку и вскоре открыли счет. Лапков вошел в иторию клуба, став автором первой заброшенной шайбы.

Во втором периоде харьковчане не стали сбавлять оборотов и в ее концовке забросили еще две шайбы усилиями Бандуркина и Жигалова.

В заключительном периоде «Рулав Одд» ушел в защиту, но это не помешало им забросить еще две шайбы. Сначала Бандуркин оформил дубль, а на последних секундах Сарапульцев сделал счет разгромным.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

«Днепр» – «Рулав Одд» 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 Лапков (Сурсов, больш.), 04:37

0:2 Бандуркин (Наливайко, меньш.), 36:20

0:3 Жигалов (Кича, Бондаренко, больш.), 39:20

0:4 Бандуркин (Канаплин, Бондаренко, больш.), 48:33

0:5 Сарапульцев (Бандуркин, Бондаренко, больш.), 58:50.

Вратари: Захарченко (Гурко) – Петров (Шевчук)


Карен Агабекян
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Теги

Рулав Одд Днепр (Херсон)

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