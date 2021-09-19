«Рулав Одд» в гостях разгромил «Днепр»
В Херсоне местный «Днепр» разгромно проиграл дебютанту УХЛ харьковскому «Рулав Одд» со счетмо 0:5.
Подопечные Игоря Шаманского с первых секунд матча пошли в атаку и вскоре открыли счет. Лапков вошел в иторию клуба, став автором первой заброшенной шайбы.
Во втором периоде харьковчане не стали сбавлять оборотов и в ее концовке забросили еще две шайбы усилиями Бандуркина и Жигалова.
В заключительном периоде «Рулав Одд» ушел в защиту, но это не помешало им забросить еще две шайбы. Сначала Бандуркин оформил дубль, а на последних секундах Сарапульцев сделал счет разгромным.
УХЛ. Регулярный чемпионат.
«Днепр» – «Рулав Одд» 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 Лапков (Сурсов, больш.), 04:37
0:2 Бандуркин (Наливайко, меньш.), 36:20
0:3 Жигалов (Кича, Бондаренко, больш.), 39:20
0:4 Бандуркин (Канаплин, Бондаренко, больш.), 48:33
0:5 Сарапульцев (Бандуркин, Бондаренко, больш.), 58:50.
Вратари: Захарченко (Гурко) – Петров (Шевчук)
Комментарии 0