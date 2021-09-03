«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Барыс», московское «Динамо» одолело минское
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Салават Юлаев» – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
0:1 Кулемин (Кадейкин, Науменков) – 8
0:2 Кулемин (Плэтт) – 37
0:3 Плэтт (Гранлунд, Маннинен) – 39
1:3 Лилья (Волк, Дитц) – 45
1:4 Шмелев (Башкиров, Кадейкин) – 47
1:5 Кулемин (Кадейкин) – 57
Вратари: Бояркин 23/28 – Метсола 34/35.
«Автомобилист» – «Металлург» Мг – 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
0:1 Никонцев (Чибисов) – 3
0:2 Чибисов (Кошелев) – 6
0:3 Майе (Лайпсик) – 28
0:4 Зернов (Хультстрем, Акользин) – 31
1:4 Ситников (Макеев, Жукенов) – 34
2:4 Мэйсек (Блэкер, Спунер) – 38
2:5 Зернов (Яковлев) – 41
2:6 Хультстрем (Голдобин, Майе) – 59
Вратари: Коварж 20/26 – Кошечкин 24/26.
«Трактор» – «Сибирь» – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
0:1 Коротков (Голубев) – 2
0:2 Шор (Шаров, Миловзоров) – 9
1:2 Тертышный (Гика, Телегин) – 10
2:2 Яруллин (Пайлат, Ткачев) – 56
3:2 Бэйлен (Седлак, Пулккинен) – 64
Вратари: Вилл 29/31 – Сятери 29/32.
«Динамо» Москва – «Динамо» Минск – 4:1 (3:0, 1:1, 1:0)
1:0 Линдберг (Михайлов, Сергеев) – 1
2:0 Шипачев (Линдберг, О'Делл) – 4
3:0 Галиев (О'Делл, Линдберг) – 10
4:0 Шипачев (Рашевский, Галиев) – 21
4:1 Мосалев (Воронин, Усов) – 27
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