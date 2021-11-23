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«Сан-Хосе» в овертайме обыграл лидера нынешнего сезона – «Каролину», «Анахайм» уступил «Нэшвиллу»

«Колорадо» выиграло у «Оттавы», «Сент-Луис» оказался сильнее «Вегаса»

Хоккей НХЛ
08:33
«Сан-Хосе» в овертайме обыграл лидера нынешнего сезона – «Каролину», «Анахайм» уступил «Нэшвиллу»
Фото: Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Оттава» 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)

Шайбы:

1:0 Ничушкин (Кадри, Бураковски) 00:50

1:1 Сэнфорд (Томсон, Дель Зотто) 12:53 ГБ

2:1 Макар (Ландеског) 13:11

2:2 Зуб (Ткачук) 19:14

3:2 Тэйвз (Кадри, Бураковски) 33:44

3:3 Сэнфорд (Эннис) 36:33

3:4 Норрис (Штюцле, Браун) 41:03 ГБ

4:4 Макар 42:45

4:5 Сэнфорд (Ткачук, Шоу) 45:00

5:5 Рантанен (Бураковски, Кадри) 49:08 ГБ

6:5 Ньюхук (О'Коннор) 58:27

7:5 Кадри (Тэйвз) 59:48 ПВ

Вратари: Кемпер, Юханссон – Густавссон


«Сент-Луис» – «Вегас» 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Стивенсон (Пьетранджело) 00:36

0:2 Смит (Хаттон) 06:50

1:2 О'Райлли (Перрон, Парэйко) 10:15

2:2 Бозак (Костин, Фолк) 11:57

3:2 Фолк 12:30

4:2 Саад (Тарасенко, Перрон) 21:28 ГБ

5:2 Миккола (Томас, Тарасенко) 49:37

Вратари: Биннингтон – Ленер


«Нэшвилл» – «Анахайм» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Джохансен (Тренин, Жанно) 12:34

1:1 Ракелль (Зеграс, Милано) 25:47

2:1 Гранлунд (Джохансен) 35:20 ГБ

2:2 Драйсдейл 43:47

3:2 Тренин 52:10

Вратари: Сарос — Гибсон


«Баффало» – «Коламбус» 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)

Шайбы:

1:0 Томпсон (Олофссон, Йокихарью) 03:38

1:1 Рослович (Веренски, Хофман) 08:23

1:2 Рослович (Доми, Байройтер) 14:04

2:2 Гиргенсонс (Миллер, Далин) 19:59 ГБ

2:3 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) 20:24

2:4 Доми (Хофман, Рослович) 20:55

2:5 Гавриков (Пик, Доми) 23:41

3:5 Козенс (Скиннер, Миллер) 24:44

4:5 Томпсон (Далин, Козенс) 29:55 ГБ

4:6 Гавриков (Дженнер) 59:15 ПВ

4:7 Курали 59:50 ПВ

Вратари: Токарски, Делл – Корписало


«Виннипег» – «Питтсбург» 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы:

1:0 Тонинато (Пионк, Диллон), 10:27

1:1 Цукер (Родригес, Марино), 34:29

1:2 Хайнен (Руведел, Родригес), 43:33

1:3 Гюнцель (Картер, Джерри), 57:45

Вратари: Хеллебайк – Джерри


«Сан-Хосе» – «Каролина» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Деанджело (Терявяйнен, Джарвис), 21:16

1:1 Лабанк (Уэзерби), 43:54

2:1 Барабанов (Гертл, Ферраро), 61:42 ГБ

Вратари: Раймер – Раанта



Карен Агабекян
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