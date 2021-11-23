«Сан-Хосе» в овертайме обыграл лидера нынешнего сезона – «Каролину», «Анахайм» уступил «Нэшвиллу»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» – «Оттава» 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)
Шайбы:
1:0 Ничушкин (Кадри, Бураковски) 00:50
1:1 Сэнфорд (Томсон, Дель Зотто) 12:53 ГБ
2:1 Макар (Ландеског) 13:11
2:2 Зуб (Ткачук) 19:14
3:2 Тэйвз (Кадри, Бураковски) 33:44
3:3 Сэнфорд (Эннис) 36:33
3:4 Норрис (Штюцле, Браун) 41:03 ГБ
4:4 Макар 42:45
4:5 Сэнфорд (Ткачук, Шоу) 45:00
5:5 Рантанен (Бураковски, Кадри) 49:08 ГБ
6:5 Ньюхук (О'Коннор) 58:27
7:5 Кадри (Тэйвз) 59:48 ПВ
Вратари: Кемпер, Юханссон – Густавссон
«Сент-Луис» – «Вегас» 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Стивенсон (Пьетранджело) 00:36
0:2 Смит (Хаттон) 06:50
1:2 О'Райлли (Перрон, Парэйко) 10:15
2:2 Бозак (Костин, Фолк) 11:57
3:2 Фолк 12:30
4:2 Саад (Тарасенко, Перрон) 21:28 ГБ
5:2 Миккола (Томас, Тарасенко) 49:37
Вратари: Биннингтон – Ленер
«Нэшвилл» – «Анахайм» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Джохансен (Тренин, Жанно) 12:34
1:1 Ракелль (Зеграс, Милано) 25:47
2:1 Гранлунд (Джохансен) 35:20 ГБ
2:2 Драйсдейл 43:47
3:2 Тренин 52:10
Вратари: Сарос — Гибсон
«Баффало» – «Коламбус» 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)
Шайбы:
1:0 Томпсон (Олофссон, Йокихарью) 03:38
1:1 Рослович (Веренски, Хофман) 08:23
1:2 Рослович (Доми, Байройтер) 14:04
2:2 Гиргенсонс (Миллер, Далин) 19:59 ГБ
2:3 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) 20:24
2:4 Доми (Хофман, Рослович) 20:55
2:5 Гавриков (Пик, Доми) 23:41
3:5 Козенс (Скиннер, Миллер) 24:44
4:5 Томпсон (Далин, Козенс) 29:55 ГБ
4:6 Гавриков (Дженнер) 59:15 ПВ
4:7 Курали 59:50 ПВ
Вратари: Токарски, Делл – Корписало
«Виннипег» – «Питтсбург» 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 Тонинато (Пионк, Диллон), 10:27
1:1 Цукер (Родригес, Марино), 34:29
1:2 Хайнен (Руведел, Родригес), 43:33
1:3 Гюнцель (Картер, Джерри), 57:45
Вратари: Хеллебайк – Джерри
«Сан-Хосе» – «Каролина» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 Деанджело (Терявяйнен, Джарвис), 21:16
1:1 Лабанк (Уэзерби), 43:54
2:1 Барабанов (Гертл, Ферраро), 61:42 ГБ
Вратари: Раймер – Раанта
Комментарии 0