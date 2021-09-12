Савицкий: «Некоторые ребята покинут команду и будем готовиться к чемпионату УХЛ»

Главный тренер «Кременчуга» подвел итоги предсезонного турнира

Александр Савицкий / Фото: hckremenchuk.com.ua

Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий прокомментировал поражение от «Сокола» на Kremenchuk Open Cup (2:5):



Поздравляю «Сокол» с победой. На каждую игру турнира мы делали разные варианты звеньев – хотели перед стартом чемпионата УХЛ проверить как можно больше игроков, чтобы уже определится с составом. Может где-то несыграность подвела. А так вообще ребята старались, бились, только забивать голов больше надо.

Насколько на ваш взгляд на результат матча повлияли многочисленные удаления, ведь по сути судьбу матча решили два гола Михнова, когда кременчужане пропускали 3 на 5?

Да, было много удалений, что сказалось на наших спецбригадах в большинстве и меньшинстве, усталость была и накапливалась. Возможно из-за этого не хватило на концовку матча, сил дожать и сравнять счет. Но, повторюсь: ребята бились и старались до последнего.

Насколько сыграло роль в поединке, что у «Сокола» после вчерашних игр было на четыре часа больше для подготовки к сегодняшней встрече? Все-таки три матча за три дня на турнире…

Думаю не очень сыграло, так как мы меняли состав на игру. Да и мы сейчас в хорошей физической форме.

До старта чемпионата осталось немного, на что обратите сейчас внимание?

Определимся с составом. Некоторые ребята покинут команду, и будем в более усеченном составе готовится к чемпионату.

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