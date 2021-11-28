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00:00 Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
01:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен 3:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Монреаль Канадиенс 4:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Ванкувер Кэнакс 4:2 Окончен
02:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш 3:1 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 0:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Торонто Мейпл Лифс 1:4 Окончен
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01:00 Флорида Пантерс - Сиэтл Кракен 1:4 Окончен
02:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Лос-Анджелес Кингс - Оттава Сенаторс 4:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс 3:6 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс 6:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс 6:2 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс 2:4 Окончен
20:00 Каролина Харрикейнс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
21:00 Миннесота Уайлд - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
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01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован

«Сент-Луис» уверенно разобрался с «Коламбусом», «Питтсбург» уступил «Монреалю»

«Сиэтл» одержал победу над «Флоридой», «Детройт» обыграл «Баффало
Хоккей НХЛ
08:00
«Сент-Луис» уверенно разобрался с «Коламбусом», «Питтсбург» уступил «Монреалю»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат 

«Флорида» – «Сиэтл» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

0:1 Эберле (Данн, Донской) 3

1:1 Хернквист (Торнтон, Уигар) 8

1:2 Донато (Донской, Олексяк) 11

1:3 Эберле (Гурде) 46

1:4 Олексяк (Соуси) 57

Вратари: Найт 23/26 – Дриеджер 33/34.

«Питтсбург» – «Монреаль» – 3:6 (0:0, 0:1, 3:5)

0:1 Друэн 36

1:1 Родригес (Генцел, Кросби) 43

1:2 Дворак (Андерсон, Нику) 44

1:3 Лехконен (Норлиндер, Кауфилд) 47

2:3 Картер (Кросби, Капанен) 58

2:4 Андерсон (Тоффоли, Дворак) 59

3:4 Кросби (Картер, Капанен) 59

3:5 Андерсон (Романов, Тоффоли) 60

3:6 Тоффоли (Романов, Дворак) 60

Вратари: ДеСмит 28/31 – Аллен 47/50.

«Детройт» – «Баффало» – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

0:1 Козенс (Окпосо, Мюррей) 26

1:1 Роуни (Ганье, Линдстрем) 30

2:1 Сутер (Зайдер, Смит) 32

2:2 Скиннер (Далин, Икин) 59

3:2 Рэймонд (Гронек, Ларкин) 62

Вратари: Неделькович 26/28 – Токарски 38/41.

«Вегас» – «Эдмонтон» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

0:1 Нюджент-Хопкинс (Бэрри) 18

0:2 Хайман (Кэссиан) 20

0:3 Пулюярви (Фогеле, Бушар) 27

1:3 Стивенсон (Пачиоретти, Стоун) 31

2:3 Смит (Маршессо) 45

Вратари: Ленер 27/30 – Коскинен 36/38.

«Лос-Анджелес» – «Оттава» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) 

1:0 Арвидссон (Дурзи, Копитар) 5

1:1 дель Зотто (Норрис) 20

2:1 Грундстрем (Копитар) 31

3:1 Калиев (Андерсон, Эдлер) 34

3:2 Браун 39

4:2 Грундстрем (Эдлер, Копитар) 60

Вратари: Петерсен 30/32 – Густавссон 33/36.

«Сент-Луис» – «Коламбус» – 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

0:1 Дженнер (Боквист, Веренски) 13

1:1 Барбашев (Бучневич, Сундквист) 22

2:1 Бучневич (Тарасенко) 22

3:1 Кайру (О′Райлли) 34

3:2 Боквист (Бьоркстранн, Ворачек) 42

4:2 Фолк (Тарасенко, Томас) 46

5:2 Бучневич (Тарасенко, Томас) 51

6:2 Барбашев (Парайко, Саад) 53

6:3 Боквист (Бин, Тексье) 58

Вратари: Хуссо 24/27 – Корписало 27/33.

«Аризона» – «Даллас» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 Хинтц (Робертсон, Павелски) 2

1:1 Руссель (Строльман, Эрикссон) 4

1:2 Петерсон (Радулов, Факса) 19

2:2 Бойд (Кессел, Капобьянко) 25

2:3 Робертсон (Павелски, Секера) 29

Вратари: Уэджвуд 26/29 – Холтби 25/27.

«Колорадо» – «Нэшвилл» – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

1:0 Рантанен (Макар, Ландескуг) 5

2:0 Рантанен (Кадри, Макар) 18

2:1 Канин (Джохансен, Толванен) 25

3:1 Байрэм (Макар, Ландескуг) 27

4:1 Ничушкин (Тэйвс, Рантанен) 47

5:1 Рантанен (Тэйвс, Кадри) 56

5:2 Дюшен (Форсберг, Гранлунд) 57

6:2 Джост (Джонсон, Обе-Кубел) 59

Вратари: Юханссон 26/28 – Риттих 29/35.

«Калгари» – «Виннипег» – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

1:0 Ткачак (Годро) 2

2:0 Линдхольм (Годро, Монахан) 8

2:1 Коннор (Уилер) 17

2:2 Штястны (Стэнли, Свечников) 25

2:3 Коннор (Шайфли, Уилер) 56

2:4 Копп (Дюбуа) 60

Вратари: Маркстрем 24/27 – Хеллибак 34/36.

Рене Тер Велде
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