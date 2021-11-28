«Сент-Луис» уверенно разобрался с «Коламбусом», «Питтсбург» уступил «Монреалю»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Сиэтл» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
0:1 Эберле (Данн, Донской) 3
1:1 Хернквист (Торнтон, Уигар) 8
1:2 Донато (Донской, Олексяк) 11
1:3 Эберле (Гурде) 46
1:4 Олексяк (Соуси) 57
Вратари: Найт 23/26 – Дриеджер 33/34.
«Питтсбург» – «Монреаль» – 3:6 (0:0, 0:1, 3:5)
0:1 Друэн 36
1:1 Родригес (Генцел, Кросби) 43
1:2 Дворак (Андерсон, Нику) 44
1:3 Лехконен (Норлиндер, Кауфилд) 47
2:3 Картер (Кросби, Капанен) 58
2:4 Андерсон (Тоффоли, Дворак) 59
3:4 Кросби (Картер, Капанен) 59
3:5 Андерсон (Романов, Тоффоли) 60
3:6 Тоффоли (Романов, Дворак) 60
Вратари: ДеСмит 28/31 – Аллен 47/50.
«Детройт» – «Баффало» – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
0:1 Козенс (Окпосо, Мюррей) 26
1:1 Роуни (Ганье, Линдстрем) 30
2:1 Сутер (Зайдер, Смит) 32
2:2 Скиннер (Далин, Икин) 59
3:2 Рэймонд (Гронек, Ларкин) 62
Вратари: Неделькович 26/28 – Токарски 38/41.
«Вегас» – «Эдмонтон» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
0:1 Нюджент-Хопкинс (Бэрри) 18
0:2 Хайман (Кэссиан) 20
0:3 Пулюярви (Фогеле, Бушар) 27
1:3 Стивенсон (Пачиоретти, Стоун) 31
2:3 Смит (Маршессо) 45
Вратари: Ленер 27/30 – Коскинен 36/38.
«Лос-Анджелес» – «Оттава» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
1:0 Арвидссон (Дурзи, Копитар) 5
1:1 дель Зотто (Норрис) 20
2:1 Грундстрем (Копитар) 31
3:1 Калиев (Андерсон, Эдлер) 34
3:2 Браун 39
4:2 Грундстрем (Эдлер, Копитар) 60
Вратари: Петерсен 30/32 – Густавссон 33/36.
«Сент-Луис» – «Коламбус» – 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)
0:1 Дженнер (Боквист, Веренски) 13
1:1 Барбашев (Бучневич, Сундквист) 22
2:1 Бучневич (Тарасенко) 22
3:1 Кайру (О′Райлли) 34
3:2 Боквист (Бьоркстранн, Ворачек) 42
4:2 Фолк (Тарасенко, Томас) 46
5:2 Бучневич (Тарасенко, Томас) 51
6:2 Барбашев (Парайко, Саад) 53
6:3 Боквист (Бин, Тексье) 58
Вратари: Хуссо 24/27 – Корписало 27/33.
«Аризона» – «Даллас» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
0:1 Хинтц (Робертсон, Павелски) 2
1:1 Руссель (Строльман, Эрикссон) 4
1:2 Петерсон (Радулов, Факса) 19
2:2 Бойд (Кессел, Капобьянко) 25
2:3 Робертсон (Павелски, Секера) 29
Вратари: Уэджвуд 26/29 – Холтби 25/27.
«Колорадо» – «Нэшвилл» – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
1:0 Рантанен (Макар, Ландескуг) 5
2:0 Рантанен (Кадри, Макар) 18
2:1 Канин (Джохансен, Толванен) 25
3:1 Байрэм (Макар, Ландескуг) 27
4:1 Ничушкин (Тэйвс, Рантанен) 47
5:1 Рантанен (Тэйвс, Кадри) 56
5:2 Дюшен (Форсберг, Гранлунд) 57
6:2 Джост (Джонсон, Обе-Кубел) 59
Вратари: Юханссон 26/28 – Риттих 29/35.
«Калгари» – «Виннипег» – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
1:0 Ткачак (Годро) 2
2:0 Линдхольм (Годро, Монахан) 8
2:1 Коннор (Уилер) 17
2:2 Штястны (Стэнли, Свечников) 25
2:3 Коннор (Шайфли, Уилер) 56
2:4 Копп (Дюбуа) 60
Вратари: Маркстрем 24/27 – Хеллибак 34/36.
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