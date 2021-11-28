Сергей Варламов – генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины

Чемпионат должен стартовать в начале декабря

Сергей Варламов / фото - hcdonbass.com

На общем собрании команд-участниц Хоккейной Суперлиги Украины, путем голосования клубов генеральным директором ХСУ был избран легендарный украинский хоккеист, экс-игрок НХЛ и КХЛ Сергей Варламов.

Сергей Варламов родился 21 июля 1978 года в Киеве и является воспитанником столичного «Сокола». Благодаря полученному в «Соколе» мастерству, в 16-летнем возрасте перебрался в сильнейшую юниорскую лигу мира – CHL. Всего спустя два года стал первым и единственным украинским игроком, удостоенным звания лучшего игрока лиги, а также завоевал «Боб Кларк Трофи», став лучшим бомбардиром WHL.

В 2001 году стал чемпионом Американской Хоккейной Лиги с командой «Сент-Джон Флэймз». Поиграв в Канаде, США и России, в 2009 году вернулся в родной киевский «Сокол». А затем перебрался в минское «Динамо», с которым в том же году выиграл Кубок Шпенглера. Копилку престижных трофеев Сергей дополнил в 2013 году, завоевав с донецким «Донбассом» первый и на данный момент единственный для Украины Континентальный кубок.

В составе сборной Украины Варламов провел 40 матчей на семи чемпионатах мира, в том числе в элитном дивизионе, а также единственных для нашей хоккейной команды Олимпийских играх.

По завершении игровой карьеры – успешный хоккейный функционер, с 2016 по 2021 год руководивший Украинской хоккейной лигой.