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03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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«Северсталь» переиграла «Торпедо», забросив победную шайбу в меньшинстве

«Витязь» одержал победу над «Барысом»
Хоккей КХЛ
22:20
«Северсталь» переиграла «Торпедо», забросив победную шайбу в меньшинстве
Фото: hcbarys.kz

«Северсталь» – «Торпедо» – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Шайбы забросили:

0:1 Миле, 25:44

1:1 Пресс (Хохлов, Кодола), 47:17, ГБ

2:1 Гуслистов, 51:42, ГМ

3:1 Вовченко (Кодола), 56:22

Вратари: Шугаев – Кочетков

«Барыс» – «Витязь» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы забросили:

0:1 Оямяки (Кемиляйнен), 05:13

0:2 Володин (Старков, Рассказов), 27:17

1:2 Юрчо (Волк, Вей), 30:42, ГБ

1:3 Малыхин (Лямин), 57:21

Вратари: Бояркин – Ежов

Рене Тер Велде
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