«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
«Северсталь» переиграла «Торпедо», забросив победную шайбу в меньшинстве
«Витязь» одержал победу над «Барысом»
Фото: hcbarys.kz
«Северсталь» – «Торпедо» – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Шайбы забросили:
0:1 Миле, 25:44
1:1 Пресс (Хохлов, Кодола), 47:17, ГБ
2:1 Гуслистов, 51:42, ГМ
3:1 Вовченко (Кодола), 56:22
Вратари: Шугаев – Кочетков
«Барыс» – «Витязь» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Оямяки (Кемиляйнен), 05:13
0:2 Володин (Старков, Рассказов), 27:17
1:2 Юрчо (Волк, Вей), 30:42, ГБ
1:3 Малыхин (Лямин), 57:21
Вратари: Бояркин – Ежов
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