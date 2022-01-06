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«Северсталь» разгромила «Куньлунь» в единственном матче дня

Китайский коллектив проиграл 12-й матч кряду
Хоккей КХЛ
06 января 22:59
«Северсталь» разгромила «Куньлунь» в единственном матче дня
Фото: пресс-служба Северстали

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» – «Северсталь» 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)

Шайбы:

0:1 Пилипенко (Тимашов, Кодола), 04:52
0:2 Тимашов (Думбадзе), 07:17
0:3 Пилипенко (Вовченко, Стенквист), 17:45, ГБ
0:4 Думбадзе (Гуслистов, Гераськин), 26:09
0:5 Гуслистов (Гераськин, Кодола), 33:38, ГБ
0:6 Няттинен (Вовченко, Стенквист), 38:12, ГБ
1:6 Спроул (Фу), 39:58, ГБ
1:7 Гуслистов, 53:11

Вратари: Смит – Подъяпольский 

Олег Шумейко-младший
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