«Трактор» в овертайме обыграл «Локомотив», а «Магнитка» уступила «Барысу»
«Северсталь» разгромила «Куньлунь» в единственном матче дня
Китайский коллектив проиграл 12-й матч кряду
Фото: пресс-служба Северстали
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» – «Северсталь» 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Шайбы:
0:1 Пилипенко (Тимашов, Кодола), 04:52
0:2 Тимашов (Думбадзе), 07:17
0:3 Пилипенко (Вовченко, Стенквист), 17:45, ГБ
0:4 Думбадзе (Гуслистов, Гераськин), 26:09
0:5 Гуслистов (Гераськин, Кодола), 33:38, ГБ
0:6 Няттинен (Вовченко, Стенквист), 38:12, ГБ
1:6 Спроул (Фу), 39:58, ГБ
1:7 Гуслистов, 53:11
Вратари: Смит – Подъяпольский
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