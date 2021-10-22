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«Северсталь» «всухую» победила рижское «Динамо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»

«Трактор» одолел «Автомобилист», «Локомотив» обыграл «Барыс»
Хоккей КХЛ
22 октября 22:25
«Северсталь» «всухую» победила рижское «Динамо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
Фото: hcbarys.kz

«Северсталь» - «Динамо» Рига - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Няттинен (Хохлов, Кодола), 33:53, ГБ

2:0 Вовченко (Стенквист, Пресс), 55:26, ГБ 

Вратари: Шостак - Матссон

«Ак Барс» - «Авангард» - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Петров (Рукавишников), 04:13

1:1 Цегларик (Телегин), 08:54, ГБ

2:1 Воронков (Лямкин, Уил), 21:57

3:1 Сафонов, 39:04, ПВ

3:2 Жарков (Грицюк), 39:58

Вратари: Бобков - Грубец

«Трактор» - «Автомобилист» - 4:3 ШБ (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Белоусов (Мэйсек, Блэкер), 05:17

1:1 Карпухин (Гика, Бэйлен), 13:19

2:1 Седлак (Бэйлен, Гика), 33:51, ГБ

2:2 Белоусов (Мэйсек, Спунер), 34:58

3:2 Тертышный (Бэйлен), 47:33

3:3 Спунер (Белоусов, Трямкин), 53:09

3:3 Пулккинен, 65:00, ШБ

Вратари: Вилл - Галкин

«Барыс» - «Локомотив» - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы забросили:

0:1 Анисимов (Полунин, Паскуале), 15:28

0:2 Шалунов, 27:28, ГБ

1:2 Михайлис (Лилья, Волк), 43:28

1:3 Марченко (Алексеев, Шалунов), 54:23, ГБ

1:4 Кудрявцев (Красковский), 57:35, ГБ 

Вратари: Бояркин - Паскуале

«Сибирь» - «Динамо» Минск - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Шайбы забросили:

0:1 Стремвалль (Бенгтссон), 05:48, ГБ

0:2 Воронин (Стремвалль, Сапего), 08:06

1:2 Коротков, 12:36

2:2 Шаров (Ефремов), 12:51

3:2 Сетдиков (Кручинин, Шор), 19:27

Вратари: Сятери - Большаков

Рене Тер Велде
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Теги

Северсталь Динамо Р Авангард Ак Барс Трактор Автомобилист Барыс Локомотив Сибирь Динамо Минск

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