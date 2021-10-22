«Северсталь» «всухую» победила рижское «Динамо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
«Северсталь» - «Динамо» Рига - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Няттинен (Хохлов, Кодола), 33:53, ГБ
2:0 Вовченко (Стенквист, Пресс), 55:26, ГБ
Вратари: Шостак - Матссон
«Ак Барс» - «Авангард» - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Петров (Рукавишников), 04:13
1:1 Цегларик (Телегин), 08:54, ГБ
2:1 Воронков (Лямкин, Уил), 21:57
3:1 Сафонов, 39:04, ПВ
3:2 Жарков (Грицюк), 39:58
Вратари: Бобков - Грубец
«Трактор» - «Автомобилист» - 4:3 ШБ (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Белоусов (Мэйсек, Блэкер), 05:17
1:1 Карпухин (Гика, Бэйлен), 13:19
2:1 Седлак (Бэйлен, Гика), 33:51, ГБ
2:2 Белоусов (Мэйсек, Спунер), 34:58
3:2 Тертышный (Бэйлен), 47:33
3:3 Спунер (Белоусов, Трямкин), 53:09
3:3 Пулккинен, 65:00, ШБ
Вратари: Вилл - Галкин
«Барыс» - «Локомотив» - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Шайбы забросили:
0:1 Анисимов (Полунин, Паскуале), 15:28
0:2 Шалунов, 27:28, ГБ
1:2 Михайлис (Лилья, Волк), 43:28
1:3 Марченко (Алексеев, Шалунов), 54:23, ГБ
1:4 Кудрявцев (Красковский), 57:35, ГБ
Вратари: Бояркин - Паскуале
«Сибирь» - «Динамо» Минск - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)
Шайбы забросили:
0:1 Стремвалль (Бенгтссон), 05:48, ГБ
0:2 Воронин (Стремвалль, Сапего), 08:06
1:2 Коротков, 12:36
2:2 Шаров (Ефремов), 12:51
3:2 Сетдиков (Кручинин, Шор), 19:27
Вратари: Сятери - Большаков
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